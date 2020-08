ร็อบเบนปลื้มหวนลงสนามหลังคัมแบ็คกลับมาค้าแข้ง

อาร์เยน ร็อบเบน ปีกตัวเก๋าชาวเนเธอร์แลนด์ ออกอาการปลื้มที่ได้กลับมาลงเล่นฟุตบอลอาชีพอีกครั้งกับ โกรนิงเกน สโมสรในวัยเด็ก

แนวรุกชาวดัตช์ประกาศแจวนสตั๊ดไปเมื่อปลายฤดูกาล 2018/19 กับบาเเยิร์น มิวนิคไปหมาด ๆ ก่อนที่เจ้าตัวจะทนคิดถึงสังเวียนแข้งไม่ไหว ขอกลับมาลงสนามอีกครั้งในการช่วยทีมโกรนิงเกน สโมสรในวัยเด็กของเขาที่กำลังเจอปัญหาทางการเงินเพราะวิกฤตโควิด-19

โดยล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา ร็อบเบน ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งในเกมพบ อัลเมเร ซิตี้ โดยสกอร์จบลงที่เสมอ 1-1 และร็อบเบนได้ลงสนามราว ๆ ครึ่งชั่วโมง

"มันรู้สึกพิเศษนะ ผมต้องการช่วยเหลือโกรนิงเกน แต่ไม่ใช่แค่เพียงการขายตั๋วปีหรือเสื้อสโมสรหรอกนะ มันยังหมายถึงเรื่องในสนามด้วย" ร็อบเบน เผยกับ Fox Sports

"ผมอยากจะเล่นมันทั้ง 34 เกมลีกเลย แต่ดูแล้วมันคงจะไม่เกิดขึ้น"

2000: Arjen Robben makes his senior debut for Groningen ⚽



2020: Arjen Robben comes out of retirement to play for his boyhood club again 💚 pic.twitter.com/MT58fldgzJ