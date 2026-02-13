รอบประเทศเดือด! หมอนทอง ชน สวนกุหลาบ มาดาม คัพ 2025/26

การแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชน 7 คน "เมืองไทย มาดามคัพ 2025/26" เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายกันแล้ว ล่าสุดมีการจับสลากรอบแบ่งกลุ่ม รอบประเทศจำนวน 24 ทีมออกมาเป็นที่เรียบร้อย ภายใต้รูปแบบการแข่งขัน ทั้งหมด 6 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม นำทีมแชมป์กลุ่มทั้ง 6 กลุ่ม และ ทีมอันดับ 2 ผลงานดีที่สุด 2 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายต่อไป
ฟุตบอลเยาวชนรายการ เมืองไทย มาดามคัพ 2025/25 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน ภายใต้การสนับสนุนของ "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีถึง 153 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมชิงชัย แบ่งเป็น 10 โซน กระทั่งล่าสุด ได้ตัวแทนจากทั้ง 10 โซน รวม 24 ทีม เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศเป็นที่เรียบร้อย
ผลการจับสลาก มีดังนี้
กลุ่ม A : โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (แชมป์เก่า) , โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ (นครสวรรค์) , โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม , โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
กลุ่ม B : โรงเรียนดรุณาราชบุรี , โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม , สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ,โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
กลุ่ม C : โรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) , โรงเรียนหมอนทองวิทยา , โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
กลุ่ม D : โรงเรียนบ้านคลองมือไทร , โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว , โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น , สมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
กลุ่ม E : โรงเรียนธรรมสาธิต , โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ , โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา , โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
กลุ่ม F : โรงเรียนวัดสุทธิวราราม , โรงเรียนกีฬานครสวรรค์ , โรงเรียนประสาทวิทยาคาร , โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โดยการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ในรอบประเทศ จนถึงรอบรองชนะเลิศ จะแข่งขันระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากนั้นรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 สนามแพท สเตเดียม ของสโมสร การท่าเรือ เอฟ.ซี.
ปัจจุบัน เมืองไทย มาดามคัพ ถือเป็นฟุตบอลเยาวชน 7 คน ระดับโรงเรียน ที่มีเงินรางวัลรวมสูงสุดในประเทศไทย กว่า 1,000,000 บาท พร้อมคัดเลือกผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) เซ็นสัญญากับสโมสร การท่าเรือ เอฟ.ซี. และ ไปฝึกฟุตบอลกับสโมสร อวิสป้า ฟูกูโอกะ ในศึกเจลีก 1 ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมถึงให้สิทธิ์ทีมอันดับ 1-3 โควตาจำนวนทีมละ 5 คน เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบสุดท้าย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ในเกมที่ ทีมชาติไทย ลงทำการแข่งขัน ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย แบบไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย
เงินรางวัล แบ่งเป็น ทีมชนะเลิศ ทุนการศึกษาจำนวน 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ , ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษาจำนวน 150,000 บาท , ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท , ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท , ดาวซัลโวสูงสุดประจำการแข่งขัน ทุนการศึกษา 10,000 บาท , ผู้เล่นทรงคุณค่าประจำการแข่งขัน (MVP) ทุนการศึกษา 10,000 บาท , หัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 30,000 บาท , ทีมแฟร์เพลย์ 10,000 บาท และ เงินสนับสนุนทีมที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 24 ทีม ทีมละ 10,000 บาท
ทั้งนี้ สามารถติดตามการแข่งขันได้ ผ่านทาง Live Youtube ช่องมาดามแป้ง ช่องเมืองไทยประกันภัย และ เพจ เมืองไทย มาดามคัพ