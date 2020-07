โรเมลู ลูกากู กลายเป็นนักเตะคนแรกของ อินเตอร์ มิลาน ในรอบ 70 ปี ที่ยิงประตูเกมเยือนใน กัลโช เซเรีย อา แตะ 15 ลูก

หัวหอกเบลเยียมซัด 2 ประตู ช่วยทีมงูใหญ่บุกขย้ำเจนัว 3-0 ในเกมลีกเมื่อคืนนี้ ทำให้เขายิงประตูเกมเยือนในลีกฤดูกาลนี้ไปแล้ว 15 ลูก

กองหน้าวัย 27 จึงกลายเป็นผู้เล่นคนแรกของเนรัซซูรีที่ทำสถิติแบบนั้นได้ นับตั้งแต่ สเตฟาโน นีเออร์ส ตำนานของสโมสร ที่ทำไว้ในฤดูกาล 1949/50

