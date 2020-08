เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ แบ็คขวาของ ลิเวอร์พูล คว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2019/20 มาครอง

แบ็คจอมบุกวัย 21 ปียังระเบิดฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องในฤดูกาลที่ผ่านมา โดยเขาทำไป 4 ประตูพร้อมทำ 13 แอสซิสต์ช่วยทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกที่รอคอยมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่

และด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมของเจ้าตัวในฤดูกาลน้ี ส่งให้ อาร์โนลด์ คว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลมาครอง เอาชนะคู่แข่งอีก 7 คนอย่าง มาร์คัส แรชฟอร์ด, อองโธนี มาร์กซิยาล, เมสัน กรีนวู้ด, ดีน เฮนเดอร์สัน, เมสัน เมาท์, คริสเตียน พูลิซิช และ แจ็ค กรีลิช

