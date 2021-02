รอนำไปประมูล! เมสซีบริจาคสตั๊ดคู่ประวัติศาสตร์ช่วยเด็กป่วยโรคมะเร็ง

ลิโอเนล เมสซี ยอดแนวรุกของ บาร์เซโลนา บริจาครองเท้าสตั๊ดคู่ที่เขาทำสถิตยิงสูงสุดกับทีมให้พิพิธภัณฑ์ในคาตาลันนำไปประมูลช่วยเด็กป่วยโรคมะเร็ง

ดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาสวมรองเท้าสตั๊ดของ Adidas รุ่น Nemeziz ที่เขาใช้ยิงประตูที่ 644 ทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูกับสโมสรเดียวมากที่สุดในประวัติศาสตร์ลูกหนัง ในเกมถล่มบายาโดลิด 3-0 เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

โดย เมสซี ร่วมกับ Adidas มอบสตั๊ดคู่ดังกล่าวให้กับห้พิพิธภัณฑ์ในคาตาลัน ซึ่งทาง พิพิธภัณฑ์จะทำรองเท้าคู่ดังกล่าวของ เมสซี ไปประมูลเพื่อการกุศลเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กที่ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัวต่อไป ตามโปรแกรมที่ร่วมกับทางโรงพยาบาล de la Vall d'Hebron และสถาบันสาธารณสุขในคาตาลันตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา

"Reaching this historic milestone of 644 goals with the same club gives me a lot of joy, but what is really more important is being able to give something back to the kids struggling with their health." pic.twitter.com/YkTDXj0ej9