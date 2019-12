ร้อนฉ่า! ซานโชทุบสถิติบุนเดสลีการอบ 51 ปี

เจดอน ซานโช แนวรุกตัวเก่งของ​โบรุสเซีย ดอร์ทมนุด์​ กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำได้ 22 ประตูในบุนเดสลีการอบ 51 ปีในเกมที่ทีมเสมอแอร์เบ ไลป์ซิก 3-3 เมื่อคืนที่ผ่านมา

ทัพเสือเหลืองเป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อนในเกมนี้ 2-0 ในครึ่งแรกก่อนที่เกมจะมาสนุกเข้มข้นในครึ่งหลังและจบลงด้วยสกอร์ 3-3 เมื่อคืนที่ผ่านมา

โดยในเกมนี้ ซานโช ยังระเบิดฟอร์มกดไป 1 ประตู 1 แอสซิสต์ สร้างสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำ 22 ประตูในบุนเดสลีกาด้วยวัย 19 ปี 267 วัน แซงหน้าสถิติเดิมของ Horst Koppels เมื่อปี 1968 ลงได้

ทั้งนี้ ซานโช ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้ทัพเสือเหลืองในฤดูกาลนี้ โดยทำไปแล้ว 12 ประตูกับ 13 แอสซิสต์จากการลงสนาม 23 นัดในฤดูกาลนี้

