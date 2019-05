รอตะวันตกดิน! แข้งมุสลิมอาแย็กซ์กินเจลอาหารในสนาม

ฮาคิม ซิเยค และ นูสซาอิร มัซราอุย สองดาวเตะมุสลิมของ อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม ออกมาหยิบเจลอาหารเข้าไปกินในสนาม ในระหว่างเกมเปิดบ้านแพ้ สเปอร์ส 2-3 ในศึก ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ นัดสอง

ทั้งคู่อยู่ระหว่างถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม พวกเขาจึงไม่สามารถดื่มและกินอะไรในช่วงระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงพระอาทิตย์ตกได้

แม้ว่าจะมีทางเลือกให้นักกีฬาอาชีพงดเว้นการถือศีลอดในวันที่จำเป็นและชดใช้ในภายหลังได้ แต่มัซราอุยออกมายืนยันตั้งแต่ก่อนเกมแล้วว่า พวกเขาจะปฏิบัติการถือศีลอดอย่างเคร่งครัด และจะไม่ได้กินอะไรก่อนเกมเปิดบ้านรับมือไก่เดือยทอง

Salute



How about this for inspiration...



Ajax superstars Noussair Mazraoui and Hakim Ziyech were fasting during today's game against Tottenham.



They waited until the 24th minute to break their fast. Alhamdulillah.#AJXTOT #Ramadan pic.twitter.com/FlYqbiqOHK