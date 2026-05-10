รอดได้ไง? แอนดรูวส์ซัดผู้ตัดสินเมินชี้จุดโทษนูเนสผลักชาเดอ

คีธ แอนดรูวส์ กุนซือ เบรนท์ฟอร์ด ไม่พอใจผู้ตัดสินที่เมินให้จุดโทษจังหวะที่ เควิน ชาเดอ ถูก มาเธอุส นูเนส ปะทะล้มลงในกรอบเขตโทษ ในเกมบุกพ่าย แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0


ทัพผึ้งน้อย พลาดจุดโทษที่อาจเป้นจังหวะเปลี่ยนเกมเมื่อ ชาเดอ ได้บอลหลุดเข้าไปในเขตโทษ ก่อนจะโดนดาวเตะทีมชาติโปรตุเกส เข้ามาปะทะ ทว่า ไมเคิล ซาลิสบิวรี ไม่ได้เป่าเป็นจุดโทษ เช่นเดียวกับ VAR ที่ไม่ได้เข้ามาแทรกแซง


"เรากำลังสู้กับทีมที่กำลังลุ้นคว้าแชมป์ คุณจะเห็นความมุ่งมั่นของพวกเขาได้จากความกระหายในสนาม วันนี้ผมชอบหลายอย่างที่เราทำนะ เราแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญอย่างมาก เราต้องเล่นเกือบจะสมบูรณ์หากต้องการชัยชนะในคืนนี้

"ผมไม่คิดว่าสกอร์จะทำให้ใครหลงเชื่อว่าเกมนี้เราโดนถล่มยับเยิน วิธีการที่เราเล่น, สิ่งที่เรามี และจังหวะการตัดสินใจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มันค่อนข้างบ่งบอกภาพรวมได้ชัดเจน


"มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายให้ผู้ตัดสินต้องพิจารณา ผมเป็นคนแรกเสมอที่พูดว่างานของพวกเขามันยากแค่ไหน และพวกเขาต้องรับมือกับอะไรบ้างในแต่ละวัน มันยากเสมอเมื่อต้องเจอกับประเด็นที่น่ากังขา หรือการแกล้งตบตา


"ผมคิดว่าจังหวะของ เควิน ชาเดอ ในครึ่งหลังคือจุดโทษ ผมยืนยันคำนั้น เพราะงั้นมันเลยน่าผิดหวังมาก ๆ


แอนดรูวส์ ย้ำความอัดอั้นใจกับ BBC Sport ถึงการตัดสินใจที่ไม่ให้จุดโทษว่า:


"ผมแค่มองไปที่จังหวะที่สองนั้น และทุกครั้งที่ผมดู ผมย้อนดู 3-4 รอบ ไม่มีทางเลยที่เควินจะจงใจล้มลงไปเอง และคำชี้แจงที่ได้รับกลับมาคือ 'มันมีการปะทะกันไม่มากพอ'"


"แต่เควินคือหนึ่งในผู้เล่นที่เร็วที่สุดในลีก เมื่อเขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วขนาดนั้น การปะทะเพียงแค่นิดเดียวก็ส่งผลแล้ว อีกอย่างข้างหน้าเขาคือประตูที่เปิดกว้างอยู่ ดังนั้นจังหวะนั้นยังไงก็เป็นจุดโทษ"

