รอชูเสื้อ! เฟเนร์บาห์เชโพสต์ภาพต้อนรับโอซิล

เฟเนร์บาห์เช โพสต์ภาพผ่านทวิตเตอร์สโมสร ต้อนรับ เมซุต โอซิล กองกลางจอมเก๋า ที่เพิ่งเดินทางมาถึงตุรกี และเตรียมเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ

ดาวเตะวัย 32 ปี กลายเป็นส่วนเกินในทีมของอาร์เซนอล จนไม่ได้ลงสนามเลยตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว และเพิ่งจะบรรลุข้อตกลงยกเลิกสัญญากับเดอะ กันเนอร์ส ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยเออร์คุต โซกุต เอเยนต์ของมิดฟิลด์แชมป์โลก ก็เคยเปิดเผยว่านักเตะรายนี้เป็นแฟนบอลตัวยงทีมเฟเนร์บาห์เช และหวังว่าเจ้าตัวจะได้ย้ายไปอยู่ทีมรักตามที่ต้องการ จนกระทั่งล่าสุดก็กลายเป็นเรื่องจริง

"สโมสรของเราพา เมซุต โอซิล มายังอิสตันบูล เพื่อดำเนินการเซ็นสัญญาต่อไป" แถลงการณ์ของ เฟเนร์บาห์เช ระบุ

Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor. 💛💙



Club Statement: Our club is bringing Mesut Özil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk