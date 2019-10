รอชม! สเปอร์ส ตกลงถ่ายสารคดีเบื้องหลังลง Amazon

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ทำข้อตกลงกับ Amazon ในการทำสารคดีออริจินัล All or Nothing บันทึกการเดินทางของทีมในฤดูกาล 2019/20 นี้

ในสารคดีดังกล่าวจะแบ่งเป็นหลาย ๆ โดยตัวสารคดีจะนำเสนอเบื้องหลังการทำงานของสโมสรในฤดูกาลนี้ การทำงานแบบวันต่อวันของสโมสร รวมไปถึงในส่วนของเครื่องมือการฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานระดับโลก อีกทั้งยังมีการเผยเรื่องราวการสร้างสนามใหม่ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดียม

นอกจากนี้ยังจะเผยแง่มุมแต่ละส่วนของสโมสร อีกทั้งการช่วยเหลือผู้คนและชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังมีส่วนของทีม NFL ที่เข้ามาใช้สนามของพวกเขาอีกด้วย โดยคาดว่าสารคดีเรื่องนี้จะถูกปล่อยมาให้ชมภายในปีหน้าทางแพลต์ฟอร์มจอง Amazon

