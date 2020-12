รอชนช้างศึก! ฟาน มาร์ไวจ์ รีเทิร์นคุมยูเออีคำรบสอง

ทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกาศแต่งตั้ง เบิร์ต ฟาน มาร์ไวจ์ กุนซือชาวเนเธอร์แลนด์ กลับมารับงานคุมทีมเป็นครั้งที่สอง หลังแยกทางกันเมื่อปีที่แล้ว

กุนซือวัย 68 ปี แยกทางกับยูเออีเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อน หลังพาทีมทำผลงานได้ไม่ดีในศึกฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง ก่อนที่ยูเออีจะทำการแต่งตั้ง ฮอร์เก้ หลุยส์ ปินโต้ เฮดโค้ชชาวโคลอมเบีย เข้ามาทำหน้าที่แทนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ล่าสุด เบิร์ต ฟาน มาร์ไวจ์ กุนซือชาวดัตช์ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาคุมทีมชาติยูเออีอีกครั้งอย่างเป็นทางการ

สำหรับ เบิร์ต ฟาน มาร์ไวจ์ มีภารกิจพาทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง ในปี 2021 ซึ่งหนึ่งในนั้นมีคิวเปิดบ้านพบกับ ทีมชาติไทย

UAE FA agrees with Bert Van Marwijk to become the headcoach of UAE National Team, the official procedures will be completed upon his arrival to UAE soon ..#UAE_NT pic.twitter.com/iY4psW8RmY