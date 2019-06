รองแค่เอ็มบัปเป้! ซาลาห์ขึ้นแท่นนักเตะมูลค่าสูงสุดอันดับ 2 ของโลก

CIES Football Observatory เผยแพร่ 100 อันดับนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกประจำฤดูกาล 2018-2019 ของ 5 ลีกใหญ่ของยุโรปบนเว็บไซต์ทางการ

ผลปรากฏว่าอันดับ 1 ตกเป็นของคีลิยัน เอ็มบัปเป้ กองหน้าปารีส แซงต์ แชร์กแมง ด้วยมูลค่า 252 ล้านยูโร อันดับ 2 เป็นของตัวรุกฟอร์มเทพอย่างโมฮาเหม็ด ซาลาห์ ของลิเวอร์พูล ด้วยมูลค่า 219.6 ล้านยูโร และราฮีม สเตอร์ลิง ของแมนเชสเตอร์ ซิตี้คว้าอันดับ 3 ไปครองด้วยมูลค่า 207.8 ล้านยูโร

แนวรุกทีมชาติอียิปต์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับหงส์แดงตั้งแต่ย้ายมาร่วมทัพเมื่อปี 2017 ด้วยการคว้ารางวัลดาวซัลโว พรีเมียร์ลีก 2 ปีติดต่อกัน และเป็นส่วนสำคัญในการพาทีมแก้ตัวคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีกสมัยที่ 6 ได้สำเร็จ หลังจากอกหักในรอบชิงชนะเลิศกับเรอัล มาดริดในฤดูกาล 2017-2018

Last @CIES_Football Weekly Post for the 2018/19 season presents the 100 big-5 league players with the highest transfer values according to our exclusive algorithm: @KMbappe ahead of @MoSalah & @sterling7! Full list available for free at https://t.co/ZfCrtEP88k pic.twitter.com/6DDhYBRWa5