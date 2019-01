ร่องรอยแรก! พบเบาะเครื่องบินซาลาที่ชายฝั่งแล้ว

ทีมค้นหาที่ Sport Cover เอเยนต์ที่ดูแล เอมิเลียโน ซาลา ระดมทุนว่าจ้างมาปฎิบัติการค้นหาเครื่องบินที่หายไปพร้อมกองหน้าอาร์เจนไตน์ ค้นพบเบาะของเครื่องบินลำดังกล่าวแล้ว

ซาลาเพิ่งเซ็นสัญญาเข้ารัง คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสร 15 ล้านปอนด์ แต่เครื่องบินเล็กที่เขาโดยสารจากน็องต์มายังคาร์ดิฟฟ์กลับหายไปจากจอเรดาร์และขาดการติดต่อที่เกาะอัลเดอร์นีย์ ในหมู่เกาะแชนแนล ที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบอังกฤษ ห่างจากฝรั่งเศส 32 กิโลเมตร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา

แม้ว่าตำรวจจะพยายามค้นหาอย่างไม่ลดละตลอด 3 วันที่ผ่านมา แต่กลับไม่พบร่องรอยของเครื่องบินลำดังกล่าว สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตัดสินใจยุติปฏิบัติการค้นหาอย่างเป็นทางการ หลังมองว่าโอกาสที่ซาลาและนักบินจะมีชีวิตรอดนั้นแทบไม่มีแล้ว

ครอบครัวของนักเตะ, น็องต์ส ต้นสังกัดเก่า และนักเตะดังอย่าง ลิโอเนล เมสซี, เซร์คิโอ อเกวโร และอีกหลายคน ออกมาเรียกร้องให้ตำรวจอย่าหยุดค้นหาเพียงแค่นี้ ก่อนที่ Sport Cover จะเปิดระดมทุนในเว็บไซต์ Gofundme จนได้ยอดระดมทุนถึงเป้า 300,000 ยูโร จึงได้ว่าจ้างทีมค้นหาใหม่เพื่อดำเนินปฎิบัติการต่อ และได้พบกับร่องรอยแรก คือเบาะนั่งของเครื่องบินลำดังกล่าว ที่ชายหาดนอร์มังดี ใกล้กับ Surtainville ประเทศฝรั่งเศส

