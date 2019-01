ร่วม 600 ชีวิต! แข้งจิ๋วล่าฝันคัดฝีเท้าบาเยิร์น ยูธคัพ 2019 สนามแรก

แข้งเยาวชนร่วม 600 ชีวิต หอบสตั๊ดมาร่วมทดสอบฝีเท้า เพื่อเข้าสู่โครงการ FC Bayern Youth Cup Thailand 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ในช่วงเช้า โครงการ FC Bayern Youth Cup Thailand 2019 ได้เริ่มขึ้นแล้ว ณ สนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อหาเยาวชนไปร่วมแข่งขันในสนามฟุตบอลอลิอันซ์ อารีน่า ประเทศเยอรมนี รังเหย้าของทีมดัง บาเยิร์น มิวนิค โดยมีเยาวชนไทยสนใจเข้าร่วม โครงการกว่า 600 คน

โดย วินิจ เลิศรัตนชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท สปอร์ต ไทย-บาวาเรียจำกัด ได้กล่าวถึงความตั้งใจที่จัดทำโครงการนี้ว่า “บริษัท สปอร์ตไทย-บาวาเรีย จับมือกับกลุ่มวังขนาย อลิอันว์ อยุธยา และสโมสรฟุตบอล บาเยิร์น มิวนิค จัดทำโครงการ FC Bayern Youth Cup Thailand ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทเราได้ทำต่อเนื่องมาจนเข้าปีที่ 4 โดยมุ่งหวังจะเห็นเยาวชนไทยที่มีความสามารถได้มีโอกาสไปสัมผัสประสบการณ์ใน ดินแดนลูกหนังระดับโลก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาสามารถพัฒนาตัวเองไปจนถึงการเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ในที่สุด วันนี้เป็นวันแรก สนามแรกของการคัดตัว ผมดีใจมาก ที่เห็นน้องๆให้ความสนใจโครงการนี้”

“เมื่อสองปีที่ผ่านมา พี่ๆของเราได้แชมป์จากการไปแข่งขัน เวิลด์ไฟนอล ซึ่งการได้แชมป์ ของเรานั้น ไม่ใช่เพราะความบังเอิญ แต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างหนัก ของนักเตะ และการเตรียมพร้อมที่ดี จากทีม สต๊าฟโค้ช ระดับ Uefa A license ของเรา เพราะฉนั้นผมหวังว่าน้องๆ จะได้รับประสบการณ์ดีๆมากมายจากโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโอกาสของทุกคนมีมากขึ้น เราจะเดินทางไปถึงทุกภูมิภาคในประเทศไทย รวมถึงน้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทางบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากกองทัพเรือในการอำนวยความสะดวกเพื่อลงไปคัดที่ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส ในต้นเดือนกุมภาพันธ์. สำหรับวันนี้ผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการคัดตัวและขอให้ได้เป็น 1ใน10 ”

ส่วน ธัญรักษ์ ณ วังขนาย ได้กล่าวเสริมในส่วนของการสนับสนุนของกลุ่มวังขนายว่า "ทางวังขนายได้ให้การสนับสนุน ด้านการศึกษา และทางด้านกีฬามาโดยตลอด กิจกรรมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถสานฝันของเยาวชน ได้มุ่งสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ“นี่คือสาเหตุที่กลุ่มวังขนายเข้า มาให้ การสนับสนุนซึ่งดิฉัน เชื่อว่าวันนั้นทุกคนก็คงเตรียมตัวมาคัดกัน เป็นอย่างดีก็ขอให้ทุกกคนแสดงความสามารถให้เต็มที่และขอให้ทุกกคน โชคดีค่ะ”

สุดท้าย ไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ผู้สนับสนุนของโครงการยังเปิดเผยว่า “ อลิอันซ์ อยุธยาจัดโครงการ “อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์” ต่อเนื่องมา 10 ปี ในแต่ละปีเราได้ความตั้งใจของเยาวชนไทยที่จะเติบโตสู่การเป็นนักเตะอาชีพ สำหรับในปีนี้ เนื่องจากเรามีจุดมุ่งหมายที่ตรงกับโครงการ ที่จะพัฒนาศักยภาพและเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปสัมผัสกับประสบการณ์ระดับโลก จึงได้ตัดสินใจเข้าเป็นผู้สนับสนุนหลัก เพื่อสานฝันเยาวชนไทยต่อไปร่วมกัน”

“นอกจากนั้น เรายังคงทำโครงการซีเอสอาร์ควบคู่ ด้วยการทุ่มงบกว่า 2 ล้านบาท เข้าไปพัฒนาสนามฟุตบอลในโรงเรียนหรือชุมชนที่มีความต้องการ สำหรับปีนี้ เราจะไปที่จังหวัด ลำปาง หนองคาย ชัยนาท และ กาญจนบุรี ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ได้มีสนามไว้สำหรับฝึกซ้อม และมาคัดตัวกับเราในปีต่อไป สำหรับการคัดตัววันนี้ ผมเชื่อมั่นว่าน้องๆคงเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ขอให้ทุกคนกล้าที่จะแสดงฝีเท้าและศักยภาพตนเองให้เต็มที่ Explore the best in you รับรองได้ว่าน้องๆ จะได้รับประสบการณ์ที่มีค่าแน่นอน”

หัวหน้าผู้ฝึกสอนของโครงการ FC Bayern Youth Cup Thailand 2019 มร.แดเนียล ไกเกอร์ ได้กล่าวเสริมว่า “ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ตัวแทนจากพวกเรา10คนจะได้ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันรอบเวิลด์ไฟนอลที่สนาม อลิอันซ์ อารีน่า ประเทศเยอรมนีซึ่ง เป็นความทรงจำและประสบการณ์ที่ดีมากของคนที่ได้ไป และแน่นอนว่าวันนั้น เราต้องการคัดเลือกตัวแทนที่จะไปที่นั่นก็ขอให้ทุกกคนแสดง ฝีเท้าอย่างเต็มที่และขอให้เป็นวันดีของทุกคน”

สำหรับ FC Bayern Youth Cup Thailand2019 ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว และจะเดินทางไปในสนามต่อไปที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 มกราคม2562 และจังหวัดอื่นๆในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมก่อนที่จะมีการแข่งขัน World final ที่สนามอลิอันซ์ อารีน่าประเทศ เยอรมนี ในเดือนพฤษภาคม2019 เยาวชนที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: FC Bayern Munich Th