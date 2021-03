ร่วมแสดงจุดยืน! ทีมชาติเยอรมันสวมเสื้อต้านละเมิดสิทธิมนุษยชนในกาตาร์

แข้งอินทรีเหล็กสวมเสื้อที่มีข้อความต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานข้ามชาติของประเทศกาตาร์

นักเตะทีมชาติเยอรมันสวมเสื้อที่มีข้อความร่วมต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานข้ามชาติที่เกิดขึ้นในประเทศกาตาร์ ก่อนเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกับ ไอซ์แลนด์

ก่อนหน้านี้มีรายงานจากสื่อต่างประเทศว่า แรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในกาตาร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกฟุตบอลโลก 2022 ได้รับการปฏิบัติอย่างเลวร้ายด้วยการบังคับให้ทำงานทุกวัน, ทำงานหนักท่ามกลางอากาศที่ร้อนถึง 50 องศา, ถูกกดค่าจ้าง รวมถึงยึดพาสปอร์ต จนมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 6,500 คน

โดยหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้กาตาร์หยุดการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงเรียกร้องให้ ฟีฟ่า เข้ามาจัดการในเรื่องนี้ โดยก่อนหน้านี้ทีมชาตินอร์เวย์เคยออกมาแสดงจุดยืนด้วยการสวมเสื้อที่มีข้อความ ‘Human Rights on and off the pitch' ก่อนเกมกับ ยิบรอลต้า มาแล้ว

ล่าสุดเป็นขุนพลอินทรีเหล็กที่ออกมาร่วมแสดงจุดยืนด้วยการสวมเสื้อที่มีข้อความต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน ก่อนเกมกับ ไอซ์แลนด์ เช่นกัน ซึ่งทางฟีฟ่ายืนยันแล้วว่าจะไม่มีการดำเนินการใดๆสำหรับการแสดงออกในประเด็นนี้

สำหรับฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์จะแข่งขันกันในวันที่ 21 พ.ย.-18 ธ.ค. 2022