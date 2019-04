ร่วมสองพันล้าน! หงส์ถูกเอเย่นต์โขกเงินสูงสุดในพรีเมียร์ลีก

The Times เปิดเผยตัวเลขเงินที่ทุกสโมสรในพรีเมียร์ลีก เสียให้กับเอเย่นต์ของนักฟุตบอลในฤดูกาล 2018-19 ผลปรากฎว่า ลิเวอร์พูลคือทีมที่เสียเงินกับส่วนนี้มากที่สุด

หงส์แดงถูกเอเย่นต์โขกเงินไปเกือบ 44 ล้านปอนด์ (1,840 ล้านบาท) เพื่อแลกกับการดึงนักเตะอย่าง อลิสสัน, ฟาบินโญ และ นาบิ เกอิต้า เข้ามาร่วมทีม

ส่วนอันดับสองตกเป็นของเชลซีที่โดนไปเกือบ 27 ล้านปอนด์ ตามมาด้วย แมนฯ ซิตี้ 24 ล้านปอนด์, แมนฯ ยูฯ เกือบ 21 ล้านปอนด์ และเอฟเวอร์ตัน 19 ล้านปอนด์

เมื่อรวมเงินทั้งหมดที่ทุกทีมในพรีเมียร์ลีกเสียให้กับเอเย่นต์ในปีนี้แล้ว ยอดแตะขึ้นไปสูงถึง 260 ล้านปอนด์ หรือมากกว่า 10,000 ล้านบาท

Crazy money: Premier League clubs paid agents more than a quarter of a billion pounds in 2018/19 - Liverpool once again paying the most. pic.twitter.com/g7KhbLhRsR