ร่วมงานเจอร์ราร์ด! เลสเตอร์ปล่อยยืม'คิง'ซบเรนเจอร์ส

เลสเตอร์ ซิตี้ ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีก ปล่อยตัว แอนดี้ คิง กองกลางชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกปี 2016 ให้ กลาสโกว์ เรนเจอร์ส ยืมตัวเป็นเวลา 1 ฤดูกาล

มิดฟิลด์วัย 30 ปี เข้าไปชมเกมยูโรป้าลีก รอบคัดเลือก ระหว่างเรนเจอร์ส กับ มิดทิลแลนด์ เมื่อกลางสัปดาห์ ที่ไอบร็อกซ์ ก่อนที่ล่าสุดจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการ ซึ่ง สตีเวน เจอร์ราร์ด กุนซือของทีมกล่าวขอบคุณ เลสเตอร์ ที่ยอมปล่อยตัวห้องเครื่องประสบการณ์สูงรายนี้มาร่วมทีม

"เราขอขอบคุณเลสเตอร์ที่เปิดโอกาสให้ เพราะคุณรู้สถานการณ์ตลาดนักเตะดี ว่าไม่มีทางที่เราจะได้ตัวนักเตะจากพรีเมียร์ลีกมาร่วมทีม" เจอร์ราร์ด กล่าว

"แต่เมื่อมีโอกาสเราก็อยากทำให้ได้และทำให้จบเร็วที่สุด เพราะมันเป็นข้อเสนอมหัศจรรย์ที่เราต้องคว้าไว้"

