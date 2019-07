รวบทั้งทีมทั้งโค้ช! PUMA เซ็นสัญญากวาร์ดิโอลา

แมนฯ ซิตี้ แถลงยืนยัน เป๊ป กวาร์ดิโอลา ได้เซ็นสัญญารับ PUMA เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวแล้ว

ก่อนหน้านี้ PUMA เพิ่งเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ชุดแข่งของเรือใบสีฟ้า ด้วยวงเงิน 650 ล้านปอนด์ ในสัญญา 10 ปี

⚡️ @pumafootball have today announced a new long-term partnership with Pep Guardiola.



Pep will endorse PUMA products both on and off-pitch, as well as lending his technical expertise and knowledge, supporting the development of future apparel and footwear innovations. pic.twitter.com/dp0otfIoNk