รับทรัพย์! แมนฯยูฯเซ็น Team Viewer คาดอกสัญญา 5 ปี

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศเซ็นสัญญากับ Team Viewer บริษัทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มาเป็นพาร์ทเนอร์คาดอกชุดแข่งรายใหม่

ทัพปีศาจแดง ใช้ชุดแข่งที่มีแบรนด์ของ เชฟโลเลต บริษัทผลิตรถยนต์ยี่ห้อดังคาดอกชุดแข่งของพวกเขามาตั้งแต่ 2014 ด้วยมูลค่าดีลที่มหาศาล ซึ่งสัญญานี้จะหมดลงหลังจบฤดูกาล

ล่าสุด แมนฯยูฯประกาศเซ็นสัญญากับ Team Viewer บริษัทซอฟต์แวร์ที่มีโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่น่าจะคุ้นหูคนไทย ด้วยสัญญา 5 ปีมูลค่าราว 235 ล้านปอนด์หรือคิดเป็น 47 ล้านปอนด์ต่อฤดูกาล โดยจะเริ่มคาดอกชุดแข่งของพวกเขาในฤดูกาลหน้าเป็นต้นไป

Pushing New Boundaries

Introducing our new shirt partner, starting 2021/22 @TeamViewer https://t.co/1Zx9lK6Uym pic.twitter.com/QpUymuNEnj