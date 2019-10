รู้ทั้งสนาม! อิวาโนวิชปล่อยไก่โดนจับภาพขณะคุยแทคติก (มีคลิป)

บรานิสลาฟ อิวาโนวิช กองหลังจอมเก๋าของเซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก โดนจับภาพถ่ายทอดสดไปทั่วสนามขณะกำลังปรึกษาแผนการเล่นในซุ้มม้านั่งสำรอง จนเพื่อนร่วมทีมต้องรีบเบรคก่อนที่เจ้าตัวจะทำมือแก้เขินเป็นการใหญ่

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในศึกบอลถ้วยของรัสเซีย เกมที่เซนิตเปิดบ้านถล่มตอม ตอมสค์ 4-0 แต่อดีตดาวเตะเชลซีมีชื่อเป็นเพียงตัวสำรองและไม่ได้ลงเล่นแม้แต่นาทีเดียว

"เมื่อคุณนึกขึ้นได้ว่าคุณบอกแทคติคของทีมให้กับคนทั้งสนาม" สโมสรเซนิต โพสต์บนทวิตเตอร์

