รถเพื่อนบ้าน! การ์รัสโก้ยืม Fiat รุ่นเก๋าขับมาสนามซ้อม

ยานนิค การ์รัสโก้ แนวรุกของ แอตเลติโก้ มาดริด ต้องยืมรถ Fiat แพนด้าที่ผลิตในปี 1980 ขับฝ่าหิมะมาสนามซ้อม

สเปนโดนพายุหิมะถล่มหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ไม่เว้นแม้แต่เมืองหลวงอย่างกรุงมาดริด ถึงขนาดลาลีกาต้องสั่งเลื่อนเกมระหว่าง แอต.มาดริด พบ แอธเลติก บิลเบา เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะสภาพสนามไม่เป็นใจให้ลงแข่งขัน

A SEAT Panda did the trick for Thomas Lemar, Yannick Carrasco and Šime Vrsaljko this morning

