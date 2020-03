รักจริง! เบลวางแผนเปิดบาร์ในธีม 'กอล์ฟ'

แกเร็ธ เบล ปีกความเร็วสูงของ เรอัล มาดริด กำลังวางแผนเปิดบาร์แห่งใหม่ในธีม กอล์ฟ พร้อมตั้งชื่อร้านว่า Par 59

เป็นที่รู้กันว่า ดาวยิงทีมชาติเวลส์โปรดปรานกีฬากอล์ฟเป็นอย่างมาก โดยหากเขามีเวลาว่าง ก็มักจะพาตัวเองไปออกรอบอยู่เสมอ

ล่าสุด แนวรุกวัย 30 ปี จึงนำความชอบนี้ มาสร้างเป็นบาร์ในเมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลส์ (บ้านเกิด) โดยชั้นใต้ดินของร้านจะประกอบไปด้วยสนามกอล์ฟเล็กๆ มากมาย เพื่อให้นักดื่มได้หวดวงสวิงกันอย่างเพลิดเพลิน

Gareth Bale reveals best round of 67 as Real Madrid star opens his own golf-themed bar in beloved Cardiff. He has been heavily involved in the project which will open this year, he would like Joe Ledley and Wayne Hennessey to be there for the debut round pic.twitter.com/YEdXoPUTac