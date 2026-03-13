ยิ่งดูยิ่งมั่นใจ! 'รูนีย์'ฟันธง สเปอร์ส ตกชั้นแน่ฤดูกาลนี้

เวย์น รูนีย์ อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษ ฟันธงว่า ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ จะตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ เพราะทีมดูมีปัญหาในทุกจุด
ไก่เดือยทองแพ้มา 5 นัดติดต่อกันในลีก โดยปัจจุบันอยู่อันดับเหนือโซนตกชั้นเพียง 1 คะแนน และมีโปรแกรมหนักบุกเยือน ลิเวอร์พูล ที่แอนฟิลด์สุดสัปดาห์นี้
แม้จะมีการเปลี่ยนกุนซือจาก โธมัส แฟรงค์ มาเป็น อีกอร์ ทูดอร์ แต่ผลงานของทีมกลับไม่ดีขึ้น ซึ่ง รูนีย์ เชื่อว่าปัญหาหลักอยู่ที่นักเตะมากกว่าโค้ช
“ผู้เล่นต้องหันกลับมามองตัวเอง เพราะผลงานมันน่าอับอายมาก” รูนีย์กล่าวในรายการ Stick to Football
“ทั้งฟอร์มการเล่น ทัศนคติ ความมุ่งมั่น และความกระหาย พวกเขาขาดทุกอย่าง”
“สัปดาห์ก่อนผมยังไม่คิดแบบนั้น แต่จากสองเกมล่าสุด ผมคิดว่าพวกเขาจะตกชั้น”