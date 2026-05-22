ยิงไม่ไว้หน้า! ย้อนเกม นิวคาสเซิล บุกถล่ม ฟูแล่ม หมดสภาพ

เพจ Play with FUN, be FUN พาแฟนบอลย้อนความทรงจำถึงเกมสุดโหดที่ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด บุกไปถล่ม ฟูแล่ม ถึงถิ่น คราเวน คอตเทจ แบบขาดลอย 4-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
เกมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2019 ซึ่งเป็นช่วงท้ายฤดูกาลที่ยากลำบากของ “เจ้าสัวน้อย” หลังต้องตกชั้นจากลีกสูงสุดในปีนั้น ขณะที่ฝั่ง “สาลิกาดง” โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม โดยได้ประตูจาก จอนโจ้ เชลวีย์, อโยเซ่ เปเรซ, ฟาเบียน แชร์ และ ซาโลมอน รอนดอน ช่วยกันพาทีมบุกถล่มเจ้าถิ่นแบบหมดสภาพ
ชัยชนะนัดดังกล่าวยังถือเป็นการคว้าชัยเหนือฟูแล่มที่ขาดลอยที่สุดของนิวคาสเซิล นับตั้งแต่ปี 1961 และหลังจากเกมนั้น ทั้งสองทีมก็ไม่เคยมีฝ่ายใดเอาชนะกันด้วยผลต่างถึง 4 ประตูอีกเลย
อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือ จากผู้เล่นตัวจริงในเกมวันนั้น ปัจจุบัน ฟาเบียน แชร์ คือแข้งเพียงคนเดียวของนิวคาสเซิลที่ยังค้าแข้งอยู่กับสโมสรจนถึงทุกวันนี้ ขณะที่ฝั่งฟูแล่มยังมี ทอม แคร์นีย์ กัปตันทีมจอมเก๋าที่ยังคงอยู่กับทีมเช่นกัน
