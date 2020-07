'ยาย่า ตูเร'โผล่ซ้อมทีมลีกวัน

ยาย่า ตูเร อดีตจอมทัพของแมนฯ ซิตี้ โผล่ซ้อมกับ เลย์ตัน โอเรียนต์ สโมสรระดับลีกวัน อังกฤษ

ดาวเตะวัย 37 กลายเป็นแข้งไร้สังกัด นับตั้งแต่แยกทางกับ ชิงเต่า หวงไห่ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา หลังช่วยทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในศึกไชนีส ซูเปอร์ ลีก

👀 Who have we got here then?



It's only three-time Premier League, Champions League, La Liga and African Cup of Nations winner Yaya Touré.



There he is look, in his Leyton Orient top at training this morning.#LOFC #OnlyOneOrient pic.twitter.com/nvX99rro4Y