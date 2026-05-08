ยาป สตัม : กำแพงเหล็กดัตช์พันธุ์แกร่ง จิ๊กซอว์สู่ความยิ่งใหญ่ของปีศาจแดง

หากถามแฟนบอลของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ว่า ใครคือกองหลังในดวงใจในยุค 90s เขื่อว่าหนึ่งในชื่อแรก ๆ ที่หลายคนต้องนึกถึงคงหนีไม่พ้น ยาป สตัม เซ็นเตอร์แบ็คขาโหดที่อิมพอร์ตมาจากเนเธอร์แลนด์ส
สตัม ไม่ได้แค่โดดเด่นแค่ผลงานในสนามเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญกับการพาปีศาจแดงครองความยิ่งใหญ่ กวาดแชมป์ทั้งในประเทศและทวีปยุโรป จนกลายเป็นยอดทีมแห่งยุค
และนี่คือเรื่องราวของ ยาป สตัม ชายที่ได้ชื่อว่าเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายสู่ความยิ่งใหญ่ของ แมนฯ ยูไนเต็ด
[ย้ายมาพร้อมเครื่องหมายคำถาม]
ตลาดซัมเมอร์ 1998 เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กุสัน ตัดสินใจทุ่มเงินคว้า ยาก สตัม มาจาก พีเอสวี ไอน์โฮเฟน ด้วยค่าตัวเป็นสถิติโลกของกองหลังในเวลานั้น 10.75 ล้านปอนด์
ค่าตัวของ สตัม กลายเป็นดาบสองคม ย้ายมาราคาแพง คนก็ยิ่งคาดหวัง ความกดดันจากทั่วทุกสารทิศถาโถมเข้าใส่ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ลงสนาม โดยเฉพาะสื่ออังกฤษที่เอาแต่จ้องจับผิดและไม่เคยปราณีต่อเขาเลย
อย่างหลังจบเกมชิงโล่การกุศล 98/99 แมนฯ ยูไนเต็ด พ่าย อาร์เซนอล แบบหมดรูป 0-3 ยาป สตัม ตกเป็นเป้าโจมตี หลังโดนแนวรุกไอ้ปืนใหญ่ดาหน้าเล่นงานจนไม่เหลือทรงยอดกองหลัง
หลายคนออกมาปรามาสว่า สไตล์ของ สตัม ไม่เหมาะกับบอลอังกฤษ เพราะเขาเชื่องช้าเกินไป ตามความเร็วของฟุตบอลที่นี่ไม่ทัน จนกลายสภาพเป็นบ่อน้ำมันในแนวรับของปีศาจแดง
สื่ออังกฤษรอจังหวะนี้อยู่แล้ว วันรุ่งขึ้นจึงกระหน่ำซ้ำทันที ด้วยการตั้งคำถามว่า “หรือ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กุสัน จะโดนต้ม ?” ซึ่งแน่นอนว่ามีเจตนาโจมตีฟอร์มการเล่นของ ยาป สตัม
“สื่ออังกฤษจ้องจะเล่นงานผมตั้งแต่วันแรกที่เหยียบสนามบิน พวกเขาบอกว่าผมช้าเกินไปสำหรับฟุตบอลที่นี่ แต่ผมบอกกับตัวเองว่าในฐานะกองหลัง หน้าที่ของผมไม่ใช่การวิ่งตามใคร แต่คือการทำให้กองหน้าทีมคู่แข่งวิ่งมาชนกำแพงที่ชื่อยาป สตัม” สตัม กล่าว
อย่างไรก็ดี สตัม ไม่สนใจคำวิจารณ์ที่ไม้เป็นธรรมเหล่านั้น ไม่เคยได้เก็บมาคิดบั่นทอนความรู้สึก ตรงกันข้ามเขากลับยิ่งมีไฟที่จะลุกขึ้นมาพิสูจน์ตัวเอง เพื่อทำให้คนเหล่านั้นเห็นว่าพวกเขาคิดผิด
[กุญแจสู่เทรเบิลแชมป์]
ยาป สตัม พยายามปรับตัวเข้ากับระบบทีม ความเข้มข้นของฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และสภาพแวดล้อมใหม่ในอังกฤษ ผลงานของเขาก็ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นตามลำดับ และเริ่มฉายแววความเป็นยอดกองหลังออกมาให้เห็น
จุดเด่นของ สตัม คือเขาเป็นกองหลังที่ทางบอลดี มีความเยือกเย็น กล้าออกบอล และมีความเป็นผู้นำ ที่สำคัญร่างกายอันกำยำของเขายังเป็นที่เกรงขาม บวกกับสไตล์การเข้าบอลบู๊ล้างผลาญแบบถึงลูกถึงคน ทำให้เขากลายเป็นฝันร้ายของกองหน้า
การมี สตัม ยืนคุมแนวรับ ทำให้ผู้เล่นเกมรุกของ แมนฯ ยูฯ กล้าที่จะดันขึ้นสูง เปิดเกมรุกปิดบัญชีคู่แข่ง ทุกคนมั่นใจว่าต่อให้พลาดเสียบอลและโดนสวนกลับ ก็ยังมี สตัม นี่แหละที่จะทำหน้าที่สกัดกั้นและปกป้องพื้นที่หน้าเขตโทษ
รอย คีน กัปตันทีมปีศาจแดงชุดนั้น เคยกล่าวไว้ว่า “เมื่อมี ยาป ยืนประจำการอยู่ด้านหลัง ทำให้พวกเขากล้าเล่นเกมรุกดันขึ้นสูง”
ยาป สตัม เล่นเหมือนคนที่ไม่มีทางแพ้ ไม่ว่าจะเจอกองหน้าประเภทไหน สายความเร็ว สายแข็งแกร่ง หรือสายเทคนิค เขาก็รับมือได้หมด
คำพูดนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริง สถิติฤดูกาล 1998/99 บ่งบอกชัดเจนว่า แมนฯ ยูฯ ที่มี สตัม อยู่ในสนาม แพ้แค่ 3 เกม จากโปรแกรม 52 เกม หรือคิดเป็น 5.7% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น้อยมาก
ที่ผ่านมาปีศาจแดงขึ้นชื่อเรื่องเกมรุกจัดจ้านอยู่แล้ว พวกเขายิงประตูได้เยอะ มีกองหน้าที่ไว้ใจได้ และยิ่งได้ ยาป สตัม เข้ามาอุดรอยรั่วในแนวรับ ใครก็เจาะเข้ามาลำบาก ยิ่งทำให้พวกเขากลายเป็นเสือติดปีก แกร่งทั่วแผ่น และก้าวสู่ความไร้เทียมทาน
การมาของ ยาป สตัม มีส่วนทำให้ แมนฯ ยูไนเต็ด สร้างประวัติศาสตร์คว้าเทรเบิลแชมป์ในฤดูกาล 1998/99 โดยเฉพาะในถ้วย ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก “สตัม” มีบทบาทสำคัญมาก เขาลงเล่นครบทุกนาทีและพาทีมไร้พ่ายตั้งแต่เกมในรอบคัดเลือกจนไปถึงรอบชิง
ณ เวลานั้น ชื่อของ ยาป สตัม ถูกยกให้เป็นกองหลังเวิลด์คลาสแบบไม่มีข้อโต้แย้ง สื่ออังกฤษหรือใครก็ตามที่เคยกังขาในความสามารถของเขา ต้องยอมกลืนน้ำลายตัวเองและลุกขึ้นปรบมือให้ ไม่มีใครสามารถปฏิเสธความยอดเยี่ยมในสนามของเขาได้อีกแล้ว
[แพ้ภัยตัวเอง]
อนาคตของ ยาป สตัม ในโรงละครแห่งความฝัน ดูเหมือนจะสดใสและโรยด้วยกลีบกุหลาบ เขาเพิ่งต่อสัญญาหลังช่วยทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 3 ฤดูกาลติดต่อกัน สถานะของเขาในสโมสรคือ “Untouchable” ไม่มีใครแตะต้องได้ ไม่มีทางที่จะถูกปล่อยตัวเด็ดขาด
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องพลิกผันและจบลงแบบช็อคโลกในเดือนสิงหาคม ปี 2021 เมื่อ สตัม เปิดตัวหนังสืออัตชีวประวัติของตัวเองที่ชื่อ “Head to Head” ที่รวบรวมเส้นทางในอาชีพนักฟุตบอลของเขา
เนื้อหาในหนังสือไม่ได้มีแค่การเล่าประวัติพื้นเพ แต่ยังมีกล่าวพาดพิงในแง่ลบไปถึงเพื่อนร่วมทีมปีศาจแดงด้วย ที่หนักเลยคือ สตัม อ้างว่า เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กุสัน ลักลอบติดต่อเขาลับหลัง พีเอสวี ไอน์โฮเฟน ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎ
ความสัมพันธ์ของ สตัม กับ แมนฯ ยูไนเต็ด ขาดสะบั้น นับตั้งแต่วินาทีที่หนังสือเล่มนั้นถูกเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชน เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กุสัน โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ เพราะ สตัม ล้ำเส้นที่ไม่ควรข้าม
ขณะที่ตัวของ สตัม ก็รู้ว่า เขาทำพลาดครั้งใหญ่หลวง และพยายามเข้าไปอธิบายเคลียร์ใจกับเจ้านาย แต่บาดแผลที่เกิดขึ้นลึกเกินกว่าจะประสานได้ เฟอร์กี้ หมดความเชื่อใจในตัวเขาแล้ว และไม่ต้องการร่วมงานด้วยอีกต่อไป
นั่นทำให้ ยาป สตัม ถูกขายให้ ลาซิโอ ในเวลาอันรวดเร็ว ที่คลาสสิคกว่านั้นคือ เฟอร์กี้ เป็นคนนัดให้ สตัม มาเจอที่ปั๊มน้ำมัน และแจ้งเรื่องนี้ด้วยตัวเอง จนกลายเป็นที่กล่าวขานจนถึงทุกวันนี้
“8 โมงเช้าวันนั้น ผมเข้าไปพบเจ้านายในออฟฟิศและกำลังขับรถกลับบ้าน ระหว่างนั้นเอเยนต์โทรมาแจ้งผมว่าสโมสรได้ตกลงขายผมแล้ว” สตัม รำลึกถึงเหตุการณ์หน้าปั๊มด้วยความเสียใจ
“ทันทีที่ผมวางสายจากเอเยนต์ เฟอร์กี้ ก็โทรมาหาผมและนัดไปเจอกันที่จอดรถหน้าปั๊มน้ำมัน”
“เขาเดินมาหาผมที่รถและบอกว่า สโมสรตกลงขายผมแล้ว และเขาได้เซ็นสัญญากองหลังคนใหม่มาแบบไร้ค่าตัว เขาคนนั้นคือ โลร็องต์ บล็องก์ จากนี้เขาจะใช้ เวสต์ บราวน์ จับคู่กับ โลร็องต์ บล็องก์”
เส้นทางของ ยาป สตัม กับ แมนฯ ยูไนเต็ด ยุติลงตรงนั้นแบบไม่มีใครคาดคิด เขาต้องเก็บข้าวของออกจาก โอลด์ แทรฟฟอร์ด ไปแบบไม่มีทางเลือก ซึ่งคงโทษใครก็ไม่ได้นอกจากตัวเขาเอง
สิ่งที่พยายามสร้างมาจากหยาดเหงื่อในสนาม จบลงด้วยอารมณ์ชั่ววูบจาการเขียนหนังสือ มองมุมไหนก็ไม่คุ้มแลกกันเลย แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้
อย่างไรก็ดี หากโฟกัสที่ผลงานส่วนตัว แม้จะอยู่กับ แมนฯ ยูฯ แค่ 3 ฤดูกาล แต่ชื่อของ ยาป สตัม ยังคงอยู่ในใจของแฟนบอลปีศาจแดง เพราะเขามีส่วนสำคัญกับความสำเร็จในยุคทองของสโมสรจริง ๆ ต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหน มันก็ลบความจริงข้อนี้ไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นแฟนบอลของ แมนฯ ยูไนเต็ด ห้ามพลาดกับกิจกรรมดี ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย กับโอกาสได้กระทบไหล่กับ “ยาป สตัม” แบบใกล้ชิดในงาน Meet & Greet ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น.
โดยบัตรเข้าร่วมงานเปิดจำหน่ายใน 2 ราคา REGULAR TICKET 4,500 บาท จำกัด 100 ใบ และ EXCLUSIVE TICKET 8,500 บาท จำกัด 5 ใบ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถจองบัตรได้ที่ Line : @fctofficial