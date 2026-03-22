ยากจะรักษาฟอร์ม! ชล็อตโอดโปรแกรมแน่นทำนักเตะลิเวอร์พูลเดี้ยง

อาร์เนอ ชล็อต กุนซือ ลิเวอร์พูล ให้สัมภาษณ์หลังเกมโดยยกประเด็นหลักที่ทำให้ทีมบุกพ่าย ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน 2-1 เมื่อคืนที่ผ่านมา
ทัพหงส์แดง แชมป์เก่าพ่ายแพ้เกมที่ 10 ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ ทาบสถิติของพวกเขาเมื่อ 10 ปีที่แล้วขณะที่ยังเหลืออีก 7 เกม
นอกจากนี้ในตารางคะแนน ทำให้มีแต้มตามหลัง แมนฯ ยูไนเต็ด อันดับสาม 6 แต้ม และ แอสตัน วิลลา อันดับสี่ 2 แต้ม
"สิ่งที่ผิดพลาดมันเริ่มมาตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเกมนี้ เหมือนกับหลายๆ ครั้งในฤดูกาลนี้ที่เราเล่นเกมที่ดีมาก และเราคิดว่าเราจะรักษามาตรฐานนั้นไว้ได้ในเกมถัดไป หรือทำให้ดียิ่งขึ้น"
"เรามี โม ซาลาห์ ที่บาดเจ็บ เรามี อลิสซอน ที่บาดเจ็บ และหลังจากผ่านไปแค่ 2 นาที อูโก้ เอกิติเก้ ก็ต้องออกไปอีก มันเกิดขึ้นกับเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าในฤดูกาลนี้ และสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากคือ โอกาสครั้งแรกของคู่แข่งมักจะกลายเป็นประตูทันที"
"ไบรท์ตันสมควรชนะหากคุณดูที่ครึ่งหลัง เพราะในครึ่งแรกผมคิดว่าเป็นเกมที่สูสี แต่ในครึ่งหลังไบรท์ตันเป็นทีมที่ดีกว่าในสนามและพวกเขาสมควรได้รับชัยชนะ"
"การไปเยือนไบรท์ตันเป็นเกมที่ยากสำหรับทุกทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณขาดผู้เล่นคนสำคัญต่อทีมไปหลายคน แน่นอนว่าเมื่อมองไปที่ตารางคะแนนตอนนี้ ความพ่ายแพ้นี้มันเจ็บปวดมาก และมันควรจะทำให้เราเจ็บปวด"
จากนั้น ชล็อต พูดถึงประเด็นตารางแข่งขันที่อัดแน่น และได้พักน้อยกว่าทีมอื่นจนผลงานเริ่มดรอป
"ปัญหาหลักที่ทำให้เราอยู่ในอันดับนี้ เพราะเราทำแต้มหลุดมือที่วูล์ฟส์ในนาทีสุดท้ายด้วยลูกยิงแฉลบ และเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งจริงๆ ไม่ใช่สัปดาห์ก่อนด้วยซ้ำเพราะเราต้องเล่นวันอาทิตย์ ไม่ใช่วันเสาร์ แล้วจากนั้นก็ต้องมาเล่นวันพุธและวันเสาร์ต่อเลย ไม่เหมือนกับทีมอื่นๆ ที่ไปเล่นแชมเปียนส์ ลีกทีมอื่น
“ประตูที่เสียนาทีนาที 90 เกมที่แล้วมันคือปัญหาที่ใหญ่กว่าการออกมาแพ้เกมเยือนที่ไบรท์ตัน”