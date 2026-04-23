สันติภพ เหลืองอ่อน

ยังวุ่นไม่เลิก! ทูตพิเศษทรัมป์เสนอ FIFA ถอดอิหร่านพ้นบอลโลก ดัน อิตาลี เสียบแทน

เปาโล ซัมโปลลี ทูตพิเศษของ โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิปดีสหรัฐฯ เสนอให้ FIFA พิจารณาถอด อิหร่าน ออกจากศึกฟุตบอลโลก 2026 และให้ อิตาลี เข้ามาแทน ตามรายงานของ Financial Times

รายงานระบุว่า แนวคิดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง ทรัมป์ กับ จอร์เจีย เมโลนี นายกรัฐมนตรีอิตาลี หลังเกิดความตึงเครียดจากกรณีที่ทรัมป์วิจารณ์สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 ในประเด็นสงครามอิหร่าน


โดย ซัมโปลลี เผยว่าได้เสนอแนวคิดนี้ต่อ ทรัมป์ และ จานนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่าแล้ว

ผมยืนยันว่าได้เสนอให้ ทรัมป์ และ อินฟานติโน พิจารณาให้อิตาลีมาแทนอิหร่านในฟุตบอลโลก ผมเป็นชาวอิตาเลียนโดยกำเนิด และมันคงเป็นความฝันที่ได้เห็นอัซซูรีลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ที่สหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพ ด้วยดีกรีแชมป์โลก 4 สมัย พวกเขามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะถูกเลือกเข้าร่วม”

อย่างไรก็ตาม ทั้งทางทำเนียบขาว, FIFA, สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลี รวมถึง AFC ยังไม่มีการให้ความเห็นต่อประเด็นนี้อย่างเป็นทางการ

สถานการณ์ของทั้งสองทีมสวนทางกันชัดเจน โดยอิตาลีเพิ่งพลาดตั๋วฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่ อิหร่าน ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 4 แต่จากสถานการณ์สงคราม ทำให้มีคำขอเลื่อนสนามแข่งขันไปที่ เม็กซิโก

ทั้งนี้ หาก อิหร่าน ถอนตัวออกจากการแข่งขัน การตัดสินใจเลือกชาติที่จะเข้ามาแทนจะขึ้นอยู่กับ FIFA แต่เพียงผู้เดียว โดยตามข้อ 6 ของระเบียบการแข่งขันฟุตบอลโลก องค์กรมีสิทธิ์เรียกชาติใดก็ได้เข้ามาแทนเพื่อเติมเต็มตำแหน่งที่ว่าง

โดย AFC อาจผลักดันทีมจากเอเชีย เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แม้ผลงานในอดีตจะเป็นรองอิตาลีอย่างมาก

สำหรับฟุตบอลโลก 2026 ที่จัดร่วมกันโดย สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก และ แคนาดา จะเริ่มฟาดแข้งวันที่ 11 มิถุนายน โดยอิหร่านมีโปรแกรมพบ นิวซีแลนด์ ในนัดแรกที่ลอสแอนเจลิส

อย่างไรก็ตาม ดีลนี้ยังเป็นเพียง “ข้อเสนอ” แต่ก็เพียงพอจะทำให้เวทีฟุตบอลโลกเริ่มร้อนแรงนอกสนามแล้วตั้งแต่ตอนนี้

