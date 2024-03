ยังยิ้มได้! 'ซิโก้'รดน้ำต้นไม้ YNWA หลังลิเวอร์พูลร่วงเอฟเอ คัพ (มีคลิป)

เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตกุนซือทีมชาติไทย โพสต์คลิปวิดีโอรดน้ำต้นไม้ในเช้าวันจันทร์ที่สุดเหงา หลัง ลิเวอร์พูล ทีมรัก บุกไปแพ้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 4-3 ร่วงตกรอบ 8 ทีม ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2023/24 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา

หงส์แดง ถูก แมนฯ ยูไนเต็ด ไล่ตีเสมอ 2-2 ในช่วงท้ายเกมของเวลาปกติ ทำให้ต้องไปหาผู้ชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษ 30 นาที ก่อนจะกุมความได้เปรียบไว้ได้อีกครั้งจากลูกยิงขึ้นนำ 2-3 ของ ฮาร์วีย์ เอลเลียตต์

จากนั้นในช่วงครึ่งหลังของการต่อเวลาพิเศษ แมนฯ ยูไนเต็ด ของ เอริค เทน ฮาก ยิงสองประตูรวดจาก มาร์คัส แรชฟอร์ด และ อาหมัด ดิยัลโล พลิกกลับมาเอาชนะด้วยสกอร์ 4-3 เขี่ยลิเวอร์พูลร่วงตกรอบในที่สุด นอกจากนั้นยังเป็นการดับฝัน 4 แชมป์ในฤดูกาลสุดท้ายของ เยอร์เก้น คล็อปป์ อีกด้วย

ทุกครั้งหลังจบแมตช์การแข่งขัน 'โค้ชซิโก้' เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทย ที่เป็นแฟนบอลตัวยงของลิเวอร์พูล มักจะโพสต์ภาพรีแอคชั่นของตัวเองลงในอินสตาแกรมส่วนตัว ซึ่งแม้ว่าหงส์แดงจะร่วงตกรอบด้วยการปราชัยต่อคู่รักคู่แค้นอย่างแมนฯ ยูไนเต็ด เจ้าตัวก็ไม่พลาดที่จะโพสต์ความในใจเหมือนเช่นเคย

ครั้งนี้ โค้ชซิโก้สวมเสื้อเยือนลิเวอร์พูลสีม่วง ยืนรดน้ำต้นไม้ด้วยสีหน้าเรียบเฉย ก่อนพูดประโยคให้กำลังใจแฟนหงส์แดงว่า "ก็ .. you will never walk alone" พร้อมรอยยิ้มเล็ก ๆ

สำหรับ ลิเวอร์พูล ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์คาราบาว คัพ 2023/24 ไปแล้วหนึ่งรายการ ยังเหลือให้ลุ้นแชมป์อีกสองรายการ นั่นคือ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่ปัจจุบันรั้งอันดับ 2 มี 64 คะแนน เท่า อาร์เซนอล และ ยูฟ่า ยูโรปา ลีก ที่ผ่านเข้าถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย รอดวลกับ อตาลันตา จากอิตาลี

ขณะที่ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ปัจจุบันคุมทีมกง อันห์ ฮานอย รั้งอันดับ 3 บนตารางคะแนนวีลีก เวียดนาม