ยังดีที่มีแต้ม! 'เป๊ป'โอกาสแชมป์อยู่ในมือ อาร์เซนอล หลังสะดุดเจ๊าเอฟเวอร์ตัน

เป๊ป กวาร์ดิโอลา เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยอมรับว่าทีมของเขาไม่สามารถกำหนดชะตาแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ด้วยตัวเองอีกต่อไป หลังบุกเสมอ เอฟเวอร์ตัน 3-3 ในศึกพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมา
เรือใบสีฟ้า ต้องไล่ตามตีเสมอ ท็อฟฟี่สีน้ำเงิน ในช่วงทดเวลาเจ็บ ทำให้ตามหลัง อาร์เซนอล 5 คะแนน (แข่งน้อยกว่า 1 นัด) ซึ่งกุนซือชาวสเปนยอมรับว่าเสียดายผลการแข่งขัน และโอกาสลุ้นแชมป์ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเขาแล้ว
“หนึ่งแต้มดีกว่าไม่มีแต้ม แต่เราควรชนะเกมนี้ เราคุมเกมได้ดีในครึ่งแรก แต่ครึ่งหลังคู่แข่งยกระดับขึ้นมา และเราทำได้ไม่ดีเท่าเดิม อย่างไรก็ตาม ประตูที่สองและสามของเรายอดเยี่ยม” กวาร์ดิโอลา กล่าว
“ก่อนหน้านี้มันอยู่ในมือของเราและอาร์เซนอล แต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกแล้ว เราต้องโฟกัสเกมต่อไปกับ เบรนท์ฟอร์ด แล้วค่อยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น”