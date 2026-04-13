ยอดเยี่ยม! ประธาน ฟีฟ่า ชื่นชม สมาคมฯ จัด FIFA Series ชาติแรกเอเชีย-มาดามแป้ง ให้ใช้ VAR ทุกเกม

จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) โพสต์ชื่นชม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หลังเริ่มต้นจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิง รายการ FIFA Series 2026 ในฐานะประเทศแรกของเอเชีย ที่จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 พร้อมยกย่องภายใต้การนำของ “มาดามแป้ง“ นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ฟีฟ่า เพิ่งจัดการแข่งขันรายการ FIFA Series เวอร์ชั่นของฟุตบอลหญิง ครั้งแรกในปีนี้ โดย ประเทศไทย ถือเป็น 1 ใน 4 ประเทศแรกของโลก ที่ถูกรับเลือกเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ บราซิล , เคนย่า และ ไอวอรีโคสต์ กระทั่งล่าสุด เปิดฉากขึ้นเป็นที่เรียบร้อย ผลปรากฏว่า รอบรองชนะเลิศ 2 คู่ ไทย ชนะ นิวแคลิโดเนีย 4-0 และ ดีอาร์ คองโก ชนะ อินโดนีเซีย 7-1
ประธาน ฟีฟ่า กล่าวว่า “ประเทศไทยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิง FIFA Series 2026 ได้อย่างยอดเยี่ยม ตอกย้ำให้เห็นถึงการทำงานที่มีคุณภาพของ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ”
“ทำให้ผมนึกถึงปีที่แล้วตอนที่ผมมอบรางวัล FIFA Forward Gold Award ให้กับ มาดามแป้ง หลังจบการประชุม FIFA Executive Football Summit ที่เมืองไมอามี, สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการเชิดชูผลงานอันโดดเด่นของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (FAT) ในการสร้าง "ศูนย์ฝึกฟุตบอลไทย”
”โครงการนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโปรแกรม FIFA Forward, ผมได้ไปร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการที่ทันสมัยแห่งนี้เมื่อปี 2024 ที่ภายในศูนย์ ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการ VAR (Video Assistant Referee) แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สนามฟุตซอล และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬา“
”ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับทุกคนในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้การนำของนายกสมาคมฯ (นวลพรรณ ล่ำซำ) สำหรับแพชชั่นและทุ่มเทในการพัฒนาวงการฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง“
สำหรับพิธีปิดการแข่งขัน รายการฟุตบอลหญิง FIFA Series 2026 จะมีขึ้นวันที่ 15 เมษายน 2569 เริ่มจาก คู่ชิงชนะเลิศ อันดับ 3 อินโดนีเซีย พบกับ นิวแคลิโดเนีย เวลา 16.00 น. ต่อด้วยคู่ชิงชนะเลิศ ไทย พบกับ ดีอาร์ คองโก เวลา 20.30 น. ที่สนามราชบุรี สเตเดียม มี VAR ช่วยตัดสินในทุกคู่ และ ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY