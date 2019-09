ยูฟ่าโต้โผ! แฟนบอลบริจาครองเท้า 1,000 คู่ให้เด็กลี้ภัยซีเรีย

สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) รวบรวมรองเท้าฟุตบอลที่เหล่าแฟนบอลช่วยกันบริจาคมากว่า 1,000 คู่ ไปมอบให้กับเด็กในค่ายผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในวันนี้ (11 กันยายน)

รองเท้าเหล่านี้ ถูกเก็บรวมรวบมาจากอีเวนต์ "ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก โทรฟี่ ทัวร์" ซึ่งตระเวนไปยัง 8 แปดในยุโรป ได้แก่ เจนีวา, เซบีญา, เบอร์ลิน, ลอนดอน, มิลาน, มอสโก, ปารีส และบากู โดยเปิดโอกาสแฟนบอลได้ร่วมบริจาครองเท้าฟุตบอลเพื่อไปนำไปมอบให้แก่เด็กผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย

กระทั่งล่าสุดตัวแทนมูลนิธิเพื่อเด็กของยูฟ่าอย่าง UEFA Foundation ได้นำรองเท้าฟุตบอลจำนวนกว่า 1,000 คู่ ไปมอบให้ถึงมือเด็กผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย ภายในค่ายผู้ลี้ภัยค่ายผู้ลี้ภัยซาตารีในประเทศจอร์แดน ซึ่งมีผู้ลี้ภัยชาวซีเรียอยู่ในค่ายนี้กว่า 80,000 คน

Thanks to donations from fans across Europe, children at the Zaatari refugee camp in Jordan have received over 1,000 pairs of football boots ❤️👟@UEFA_Foundation 👏https://t.co/N0zCD3XRZo