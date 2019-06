ยังไหว! "ดาวนิง"เซ็นซบแบล็คเบิร์น1ปี

สจวร์ต ดาวนิง อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษ ได้ต้นสังกัดใหม่แล้วหลังเซ็นสัญญากับ แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส ทีมใน เดอะ แชมเปี้ยนส์ชิพ เป็นเวลา 1 ปี

ปีกวัย 35 ถูกปล่อยตัวจาก มิดเดิลสโบรห์ เมื่อจบฤดูกาลที่ผ่านมาหลังลงเล่นให้สโมสรบ้านเกิดมามากกว่า 400 นัด และมีข่าวว่าเจ้าตัวอาจตัดสินใจแขวนสตั๊ด อย่างไรก็ตามกลายเป็นกุหลาบไฟที่คว้าตัวอดีตดาวเตะสิงโตคำรามไปร่วมทัพอีกหนึ่งปี

ดาวนิง ผ่านการค้าแข้งกับสโมสรดังในพรีเมียร์ลีกมาแล้วหลายทีมทั้ง มิดเดิลสโบรห์, แอสตัน วิลลา, เวสต์แฮม และ ลิเวอร์พูล ซึ่งเขาอยู่ในทีมหงส์แดงชุดคว้าแชมป์ลีกคัพเมื่อฤดูกาล 2011/12 รวมถึงติดทีมชาติอังกฤษ 35 และมีชื่ออยู่ในทีมชุดลุยศึกฟุตบอลโลก 2006 และ ยูโร 2012

