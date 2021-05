ยังไม่เลิก! โกเบแถลงต่อสัญญา อิเนียสตา ฉลองวันเกิด 37 ปี

วิสเซล โกเบ ทีมแกร่งจากศึกเจลีก ญี่ปุ่น ประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่กับ อันเดรส อิเนียสต้า กองกลางตัวเก๋าชาวสเปน ออกไปจนถึงปี 2023 อย่างเป็นทางการ

มิดฟิลด์ดีกรีแชมป์โลกที่เพิ่งอายุครบ 37 ปีบริบูรณ์วันนี้ (11 พ.ค.) ย้ายมาค้าแข้งกับ วิสเซล โกเบ ตั้งแต่ปี 2018 ก่อนมีส่วนสำคัญช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จคว้าแชมป์เอ็มเพอร์เรอร์ส คัพ เมื่อฤดูกาล 2019 และคว้าสิทธิ์เข้าไปเล่นในศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร เมื่อฤดูกาลก่อน

ล่าสุด วิสเซล โกเบ ประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่กับ อันเดรส อิเนียสต้า ออกไปจนถึงปี 2023 อย่างเป็นทางการ

"เรายินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราได้ตกลงที่จะต่อสัญญากับ อันเดรส อิเนียสต้า กองกลางวัย 37 ปี ออกไปจนถึงปี 2023" แถลงการณ์ของวิสเซล โกเบ

สำหรับ อันเดรส อิเนียสต้า ลงสนามให้ วิสเซล โกเบ ไปแล้ว 77 เกมรวมทุกรายการ ยิงไป 16 ประตู 18 แอสซิสต์ ทีมคว้าแชมป์เอ็มเพอร์เรอร์ส คัพ และ ฟูจิ

