ยังไม่เปิดเผยชื่อ! ทีมค้นหากู้ร่างจากซากเครื่องบินซาลาได้แล้ว

เจ้าหน้าที่กู้ภัยอุบัติเหตุทางอากาศของสหราชอาณาจักร (AAIB) ยืนยันเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ว่าได้กู้ร่างที่ติดอยู่ในซากเครื่องบินของ เอมิเลียโน ซาลา ออกมาได้แล้ว

ดาวยิงชาวอาร์เจนไตน์หายตัวไปพร้อมกับเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ก่อนทีมค้นหาจะค้นพบซากเครื่องบินที่จมอยู่ใต้ทะเลพร้อมร่างที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของนักเตะ หรือ เดวิด อิบบอทสัน นักบิน

ทางเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ากำลังพยายามกู้ซากเครื่องบินขึ้นมาเพื่อทำการตรวจสอบแต่ยังเป็นไปได้ยากเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย อย่างไรก็ตามก็สามารถนำร่างที่ติดอยู่ในซากเครื่องบินออกมาได้แล้ว โดยยังไม่เปิดเผยชื่อของร่างผู้เคราะห์ร้าย แต่ได้มีการแจ้งให้ครอบครัวได้ทราบแล้ว

"จากการตรวจสอบโดยเครื่องมือควบคุมจากระยะไกล เราตัดสินใจว่าจะพยายามกู้ซากเครื่องบินขึ้นมา" AAIB แถลง

"AAIB และผู้เชี่ยวชาญด้านได้กู้ร่างที่ติดในซากเครื่องบินสำเร็จแล้ว ด้วยการทำงานที่ดีสุดเท่าที่เราจะทำได้ และครอบครัวของผู้เคราะห์ร้ายได้รับการแจ้งถึงความคืบหน้าครั้งนี้แล้ว"

"โชคไม่ดีที่การกู้ซากเครื่องบินยังไม่สำเร็จเพราะสภาพอากาศที่เลวร้าย เราตัดสินใจนำเครื่องมือควบคุมระยะไกลกลับมาที่เรือ"

"ถึงแม้จะยังกู้ซากเครื่องบินไม่สำเร็จ ภาพวิดิโอจากเครื่องมือควบคุมระยะไกล จะเป็นหลักฐานสำคัญต่อการดำเนินการและความปลอดภัยของเรา"

"เราคาดว่าการการอัพเดทความเคลื่อนไหวครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นภายใหนึ่งเดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุ"

Update: AAIB investigation into the loss of light aircraft N264DB https://t.co/nlUR7G0fyZ pic.twitter.com/88z6YjOBgP