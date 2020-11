ยิงไม่พัก! จู๊ด เบลล์ เหมาสี่เชลซี U18 ขยี้เลสเตอร์ 8-1

จู๊ด เบลล์ ดาวยิงลูกครึ่งไทย-อังกฤษ โชว์ฟอร์มโหดเหมายิงคนเดียว 4 ประตูให้เชลซี U18 ถล่ม เลสเตอร์ ซิตี้ U18 ขาดลอย 8-1

ก่อนหน้านี้ กองหน้าวัย 16 ปี เพิ่งตีลังกายิงสุดสวย พร้อมทั้งเหมาสองประตูช่วยให้ทีมเอาชนะ นอริช ซิตี้ 4-3 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา ล่าสุด จู๊ด เบลล์ ยังร้อนแรงต่อเนื่อง หลังจัดการเหมายิงคนเดียว 4 ประตูให้ทีมเอาชนะ เลสเตอร์ ซิตี้ U18 ด้วยสกอร์ 8-1 ในเกมพรีเมียร์ลีก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทำให้เขาซัดไปแล้ว 9 ประตู จาก 8 เกมที่ลงเล่น

สำหรับ จู๊ด เบลล์ มีคุณแม่เป็นชาวไทย และคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษ เข้ามาอยู่ในอคาเดมีของเชลซีตั้งแต่ปี 2016 และได้รับสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับสโมสรอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นยังมีดีกรีติดทีมชาติอังกฤษ U16 มาแล้ว

Goals from Jude Soonsup-Bell (4), Silko Thomas, Joe Haigh, Ben Elliott and Harvey Vale seal a BIG win for #CFCU18 . Great afternoon's work, boys! 👏 pic.twitter.com/62EyQ4wqV2

Goals from this morning's 8-1 win for #CFCU18. Soonsup-Bell scores free-kicks too btw.https://t.co/ERgB63sZ1X