ยังไม่ทันเล่น! แฮร์ธาแถลงเกนดูซีติดโควิด-19

แฮร์ธา เบอร์ลิน แถลงยืนยัน มัตเตโอ เกนดูซี ติดเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่ได้แสดงอาการป่วยใด ๆ ออกมา

กองกลางชาวฝรั่งเศสย้ายมาจากอาร์เซนอล ด้วยสัญญายืมตัว 1 ฤดูกาล ในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ และยังไม่มีโอกาสได้ลงช่วยทีมแม้แต่นาทีเดียว

ล่าสุดห้องเครื่องวัย 21 มีผลตรวจโควิด-19ออกมาเป็นบวก เท่ากับว่าเขาต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นเวลา 10 วัน และจะพลาดเกมบุนเดสลีกากับ สตุตการ์ต ในวันเสาร์นี้แน่นอนแล้ว

อย่างไรก็ดี เกนดูซีไม่ได้ไปใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมทีมแต่อย่างใด เพราะเพิ่งกลับมารายงานตัวกับสโมสร หลังเสร็จสิ้นสัปดาห์ทีมชาติ

ℹ️ @MatteoGuendouzi has tested positive for Covid-19 after returning from international duty. There has been no contact with any Hertha players or staff. He is symptom-free and feeling well, but will now self-isolate for 10 days.



Get well soon, Mattéo! pic.twitter.com/O6nRXQL5Jd