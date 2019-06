ยังไม่ถึงเวลา! เชลซีลั่นลงข่าวเซ็นโควาซิชก่อนลบ

เชลซี ลั่นประกาศข่าวเซ็นสัญญา มาเตโอ โควาซิช แบบถาวรก่อนเวลา ก่อนรีบเอาลงในเวลาต่อมา

สิงห์บลูตกลงใช้อ็อปชันซื้อขาดห้องเครื่องจาก เรอัล มาดริด ด้วยสนนราคา 40 ล้านปอนด์ เนื่องจากพวกเขาติดโทษแบนจากฟีฟาจึงเสริมทัพไม่ได้ในซัมเมอร์นี้ แต่ยังไม่ได้ประกาศยืนยันดีลนี้อย่างเป็นทางการ

Chelsea app accidentally leaks the permanent signing of Mateo Kovacic from Real Madrid for around €50m. pic.twitter.com/Atv9ahBiWS