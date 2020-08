ยิ่งใหญ่! คล็อปป์ ผงาดกุนซือยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีก 2019/20

เยอร์เก้น คล็อปป์ กุนซือของ ลิเวอร์พูล คว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล 2019/20 ไปครอง

เทรนเนอร์ชาวเยอรมัน ยังคงพาทีมเดินหน้าโกยความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง หลังพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ในฤดูกาล 2018/19 ก่อนเดินหน้าต่อด้วยการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลน้ี

โดยเป็นการคว้าแชมป์ด้วยการทำคะแนนทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้อันดับสอง 23 คะแนนในขณะที่เหลือการแข่งขันอีกถึง 7 นัด คว้าแชมป์ลีกสูงสุดในรอบ 30 ปีมาครองอย่างยิ่งใหญ่ ส่งให้ คล็อปปื คว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกไปครอง

ทั้งนี้ คล็อปป์ เพิ่งคว้ารางวัล ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมผู้จัดการทีมลีก (League Managers Association : LMA) ไปหมาด ๆ เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอีกด้วย

🏆 Congratulations to Jürgen Klopp



The @LFC boss is your @BarclaysFooty Manager of the Season for 2019/20 #PLAwards pic.twitter.com/2rZyMpZfhV