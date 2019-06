ยิ่งแก่ยิ่งเก๋า! บียาร์เรอัลต่อสัญญากาซอร์ลา

บียาร์เรอัล แถลงยืนยัน ซานติ กาซอร์ลา ตกลงต่อสัญญากับทีมออกไปอีก 1 ปี

ห้องเครื่องวัย 34 ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซันที่ผ่านมา เมื่อทำไป 7 ประตู กับ 11 แอสซิสต์ จาก 46 เกมในทุกรายการ

Yellows fans! It's official! @19SCazorla is here to stay for another season!!!https://t.co/YGvVDvf4fk