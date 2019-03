ยิ่งเล่นยิ่งดี! บาเยิร์นจับนาบรี้ต่อสัญญา 4 ปี

บาเยิร์น มิวนิค แถลงยืนยัน แซร์จ นาบรี้ ต่อสัญญากับสโมสรออกไปถึงปี 2023 แล้ว

ตัวรุกวัย 23 ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลนี้ หลังทำไปแล้ว 8 ประตู จาก 29 นัดในทุกรายการ ทำให้เสือใต้ไม่รีรอที่จะจับเขาขยายสัญญาออกไป

"เรามีความสุขที่เราสามารถจับแซร์จเซ็นสัญญายาวกับทีม" ฮาซาน ซาลิฮามิดซิช ผอ.กีฬาของทีม กล่าว

"เขาพัฒนาไปมาก ๆ ในฤดูกาลแรกของเขากับเรา"

"เขาคือหนึ่งในคลื่นลูกใหม่ของเราและเป็นส่วนสำคัญของสโมสร เรามั่นใจว่าเราจะสนุกกับเขาอีกมาก"

BREAKING: @SergeGnabry has signed a new contract with #FCBayern until 2023! ✍️#MiaSanMia pic.twitter.com/MdmVrkhvu3