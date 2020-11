ยิงเจ๊าท้ายเกม! ช้างศึกเสมอไทยลีก ออล สตาร์ 2-2

ช้างศึก ขึ้นนำถึงสองหน แต่เกมรุก ไทยลีก ออล สตาร์ ของ มาโน ยังเด็ดขาดตามตีเจ๊า 2-2

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ระหว่าง ทีมชาติไทย พบกับ ไทยลีก ออล สตาร์ เวลา 16.00 น. ที่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน

อากิระ นิชิโนะ กุนซือช้างศึก เลือกส่งดาวรุ่งวัย 18 ปี อย่าง ฉัตรมงคล เรืองฐณโรจน์ ออกสตาร์ทตัวจริง ขณะที่แดนกลางจัดเต็ม ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ จับคู่กับ สารัช อยู่เย็น โดยมี เจริญศักดิ์ ทำเกมริมเส้น ส่วนกองหน้าเลือกใช้ ณัฐวุฒิ สุขสุ่ม ลงล่าตาข่าย

ด้าน มาโน โพลกิง จัดทัพเต็มกำลังทั้ง เฉลิมพงษ์ เกิดแก้ว , มิตสึรุ มารูโอกะ ส่วนริมเส้นใช้แข้งความเร็วสูง เกร็ก ฮูรา แลพ จักรกฤษ ลาภตระกูล แดนหน้าใช้ต่างชาติล้วน บาร์รอส ทาร์เดลลี , ริคาร์โด ซานโตส และ อดาลกิโซ พิตบูล

ทีมเพิ่มเติม

เกมในครึ่งแรกผ่านมาเพียง 9 นาที ไทยลีก ออล สตาร์ ต้องเสีย อดาลกิโซ พิตบูล ที่บาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออก และส่ง ดราแกน บอสโควิช กองหน้าจาก ชลบุรี เอฟซี ลงเล่นแทน

เผยชื่อ Goal 50 : 50 นักเตะที่ดีที่สุดในโลก

น.14 ทีมชาติไทย เกือบได้ประตูขึ้นนำ ทริสตอง โด สปีดขึ้นมารับบอล ก่อนจ่ายกลับมาให้ เจริญศักดิ์ ได้มีเวลาวางเท้าเปิดบอลข้ามไปถึง ธีระพล เยาะเย้ย ปรี่เข้าชาร์จโล่งๆ แต่บอลหลุดกรอบเหลือเชื่อ

จากนั้นน.21 เจริญศักดิ์ เปิดมุม ณัฐวุฒิ สุขสุ่ม พยายามเบียดโหมบอลกับกองหลัง ออล สตาร์ ก่อนจะพลิกตัวเปิดกลับไปให้ ธีระพล ที่รออยู่เสาสองขึ้นโขกชนเสา แต่โชคดีบอลเด้งมาเข้าทาง มานูเอล ทอม เบียรห์ ซัดเข้าไปไม่เหลือ ทีมชาติไทยขึ้นนำ 1-0

แต่น.45 ควอน แด ฮี เปิดเกมจากแดนหลัง ริคาร์โด ซานโตส โขกตั้งให้ บาร์รอส สอดเติมขึ้นมายิงจากแถวสอง กลายเป็นประตูตีเสมอ 1-1 และเป็นจังหวะสุดท้ายของครึ่งเวลาแรก

กลับมาเริ่มครึ่งหลังน.51 พีระดนย์ จ่ายให้ ฐิติพันธ์ ได้ซัดทันที แต่ ไมเคิล ฟาลเคสการ์ด นายด่าน ออล สตาร์ ยังเซฟไว้ได้ แต่กองหลังสกัดไม่ขาดเข้าทางปืน สารัช อยู่เย็น ได้ซัดไกล แต่ ฟาลเคสการ์ด ลอยตัวปัดไว้ได้อีกครั้ง

น.66 ทีมชาติไทย ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้ง สารัช อยู่เย็น ฝากบอลให้ ภานุพงศ์ ก่อนส่งกลับคืนขยับขึ้ยเกมด้านซ้ายแล้วเปิดเข้าในให้ เจริญศักดิ์ ยิงแบบไม่จับ กองหลัง ออล สตาร์ ยังบล็อคได้ แต่เป็น ภานุพงศ์ ที่ตามมายิงซ้ำพาทีมขึ้นนำ 2-1

แต่แล้วน.87 จอห์น บาจโจ จ่ายทะลุช่องให้ เลอันโดร อัสซัมเซา เบียดเอาชนะ ฟิลิป โรลเลอร์ และ ปวีร์ ที่พยายามบล็อค แต่บอลกระดอนกลับมาเข้าทาง อัสซัมเซา ได้ยิงซ้ำง่ายๆตีเสมอ 2-2 จากนั้นไม่มีประตูเพิ่มเติม จบเกมเสมอ 2-2

อ่านบทความต่อด้านล่าง

รายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีม

ทีมชาติไทย : วรวุฒิ ศรีสุภา(GK) , ทริสตอง โด(น.46 ฟิลิป โรลเลอร์) , มานูเอล ทอม เบียรห์(น.58 ปวีร์ ตัณฑะเตมีย์) , จักพัน ไพรสุวรรณ , ฉัตรมงคล เรืองฐณโรจน์(น.69 เกียรติศักดิ์ เจียมอุดม) , ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์(น.69 อาทิตย์ บุตรจินดา)(น.78 เจนรบ สำเภาดี) , สารัช อยู่เย็น , เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์(น.69 อานนท์ อมรเลิศศักดิ์) , ธีระพล เยาะเย้ย , ภานุพงศ์ พลซา

ณัฐวุฒิ สุขสุ่ม(น.46 พีระดนย์ ฉ่ำรัศมี)

ไทยลีก ออล สตาร์ : กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล(GK)(น.46 ไมเคิล ฟาลเคสการ์ด) - ปาร์ค แต ยัง , เฉลิมพงษ์ เกิดแก้ว(น.46 อริส ซาริโฟวิช) , ควอน แด ฮี(มาร์ติน สตูเบิล) - เกร็ก ฮูรา(น.46 วิลเลียม เอนริเก) , มิตสึรุ มารูโอกะ , สหรัฐ สนธิสวัสดิ์(รังสรรค์ วิรุฬศรี) , จักรกฤษ ลาภตระกูล - บาร์รอส ทาร์เดลลี , ริคาร์โด ซานโตส(น.69 เชาว์วัฒน์ วีระชาติ) , อดาลกิโซ พิตบูล(น.9 ดราแกน บอสโควิช)