ยิงเข้ากรอบ 0 ก็ชนะได้! ฟูแลมยิงตัวเองเบิ้ล บุกพ่ายเบิร์นลีย์ 2-1

ฟูแลมของเคลาดิโอ รานิเอรี กลายเป็นทีมแรกในรอบสองปี ที่ยิงประตูตัวเองสองประตูในเกมพรีเมียร์ลีกเกมเดียวกัน หลังความพ่ายแพ้ต่อเบิร์นลีย์ 2-1 เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

เจ้าสัวน้อยออกสตาร์ทได้ยอดเยี่ยมจากประตูนำเร็วในนาทีที่ 2 ของอังเดร์ ชูร์เล แต่เดนนิส โอดอย และ โจ ไบรอัน สองแนวรับของทีมก็ดันแจกให้เจ้าบ้านคนละประตูตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรก ทำให้ เดอะ คลาเรตส์ ที่มีโอกาสสับไกในเกมนี้ 6 ครั้ง ไม่เข้ากรอบแม้แต่ครั้งเดียว เป็นฝ่ายชนะไปได้ ยืดสถิติไม่แพ้ต่อฟูแลม ใน เทิร์ฟ มัวร์ บ้านของตัวเองทุกรายการไปเป็น 30 นัด

โดยครั้งสุดท้ายที่มีทีมยิงประตูตัวเองสองประตูในเกมเดียวในพรีเมียร์ลีก ต้องย้อนไปถึงเดือนมกราคม 2017 ในเกมที่สวอนซีเปิดรังพ่ายอาร์เซนอล 4-0 โดยนัดนั้นหงส์ขาวแจกให้ปืนโตสองประตูในครึ่งหลังจากแจ็ค คอร์ก และ ไคล์ นอห์ตัน

อ่านบทความต่อด้านล่าง

2 - Fulham are the first team to score two own-goals in a Premier League game since Swansea City in January 2017 against Arsenal. Calamity. — OptaJoe (@OptaJoe) January 12, 2019