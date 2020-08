ยังอ่อนประสบการณ์! โอบาเมยองโดนแซวทำถ้วยเอฟเอ คัพ หล่น (มีคลิป)

ปิแอร์ เอเมริค โอบาเมยอง กองหน้าอาร์เซนอล ถูกมิเกล อาร์เตต้า แซวระหว่างแถลงข่าวว่า ประสบการณ์ในเรื่องการชูถ้วยแชมป์ยังน้อยเกินไป จนทำถ้วยหลุดมือระหว่างพิธีรับแชมป์เอฟเอ คัพ เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

ดาวยิงชาวกาบองเป็นผู้ทำคนเดียวสองประตู ช่วยให้ปืนใหญ่แซงเอาชนะเชลซีไป 2-1 หลังจากที่ถูกคริสเตียน พูลิซิช ยิงประตูไปก่อนตั้งแต่นาทีที่ 5 ของการแข่งขัน

