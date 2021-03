ยิ่งกว่าสะใจ! แข้งลีกทูวิ่ง 100 เมตรเย้ยอดีตเจ้านายหลังยิงทีมเก่า (มีคลิป)

เควิน เอลลิสัน ดาวยิงตัวเก๋าของ นิวพอร์ต เคาท์ตี้ สโมสรระดับลีกทู วิ่งหน้าตั้งไปดีใจเย้ย เดเร็ค อดัมส์ อดีตเจ้านาย หลังยิงประตู มอร์แคมบ์ ทีมเก่าได้

กองหน้าวัย 42 เคยอยู่กับ มอร์แคมบ์ ในระหว่างฤดูกาล 2011-2020 ทำไป 81 ประตู จาก 351 เกม แต่ต้องหมดอนาคตกับทีมเพราะ เดเร็ค อดัมส์

Newport’s Kevin Ellison scores against former club and celebrates in the face of the manager that made him train on his own and didn’t ever put him on the team sheet, have that ya tw*t pic.twitter.com/2SfOn4K53N