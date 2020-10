มีเหตุผล! เวงเกอร์แจงไม่ใส่เรื่องมูรินโญในหนังสือตัวเอง

กุนซือชาวเฟร้นช์แมนเผยเหตุไม่ใส่เรื่องของ โชเซ มูรินโญ ในหนังสืออัตชีวประวัติของตัวเอง เพราะต้องการให้หนังสือเล่มนี้มีแต่พลังบวก

อาร์แซน เวงเกอร์ เผย เขาไม่ใส่เรื่องของ โชเซ มูรินโญ ในหนังสืออัตชีวประวัติตัวเอง เพราะอยากให้มีแต่เรื่องดี ๆ ในหนังสือ

เป็นที่รู้กันว่า โค้ชชาวฝรั่งเศส กับ เดอะ สเปเชียล วัน ถือเป็นคู่ปรับในวงการฟุตบอลอังกฤษ หลังผ่านการปะทะฝีปากกันมาหลายต่อหลายครั้ง และเคยกระทบกระทั่งกันจนเกือบมีเรื่องมีราวที่ข้างสนามมาแล้ว

อย่างไรก็ดี เวงเกอร์กลับเลือกที่จะไม่ลงรายละเอียดนี้ในหนังสืออัตชีวประวัติตัวเองที่ชื่อว่า 'My Life in Red and White'

"ผมไม่อยากให้โทนของหนังสือต่างออกไปจากนี้" อดีตนายใหญ่อาร์เซนอล กล่าว

"ผมอยากให้หนังสือออกมาในทางบวก ผมปะทะฝีปากอย่างเผ็ดร้อนกับ เซอร์ อเล็กซ์ มากกว่า โชเซ มูรินโญ อีกนะ"