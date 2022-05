มีสกอร์ที่ต้องชำระ! ซาลาห์โพสต์ไอจีหลังรู้คู่ชิงเป็นเรอัล มาดริด

โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าลิเวอร์พูล โพสต์อินสตาแกรมในเชิงว่าเขาเตรียมตัวที่จะพบเรอัล มาดริด ในนัดชิงชนะเลิศ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกแล้ว หลังจากที่ราชันชุดขาวเป็นฝ่ายชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไปด้วยสกอร์รวม 6-5

ลูกทีมของคาร์โล อันเชล็อตติ เป็นฝ่ายถูกเรือใบสีฟ้ายิงนำไปก่อนจากประตูของริยาด มาห์เรซ ก่อนจะมาเอาคืนได้ 3 ลูกรวด โดยเริ่มจากโรดรีโก้ ในนาทีที่ 90 และ 90+1 ส่งผลให้มีการต่อเวลาพิเศษออกไป ก่อนที่คาริม เบนเซมา จะมาซัดจุดโทษช่วยให้ทีมเขี่ยแมนฯ ซิตี้ ตกรอบไปในนาทีที่ 95 ของการแข่งขัน

ก่อนหน้านี้ ทีมหงส์แดงเคยดวลกับ เรอัล มาดริด ในรอบชิงชนะเลิศรายการนี้เมื่อปี 2018 โดยในคราวนั้นซาลาห์ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกอย่างรวดเร็ว เพราะมีอาการบาดเจ็บหลังจากปะทะกับเซร์คิโอ รามอส ก่อนที่่มาดริดจะชนะไปอย่างไม่ยากเย็นนัก 3-1

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้ซาลาห์มีความมุ่งมั่นที่อยากจะแก้มือเป็นพิเศษ โดยโพสต์ทางอินสตาแกรมว่า "เรามีสกอร์ที่ต้องชำระกัน (We have a score to settle.) ทันทีหลังจากที่รู้ว่าพวกเขาจะต้องเจอกับเรอัล มาดริด ในรอบชิงชนะเลิศปีนี้