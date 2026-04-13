มีผลชัดเจน! 'โรซีเนียร์'รับคิดถึง เอ็นโซ หลังโดน แมนฯซิฯ บุกถล่มคาบ้าน

เลียม โรซีเนียร์ เฮดโค้ช เชลซี ยอมรับว่าคิดถึง เอ็นโซ เฟร์นานเดซ มิดฟิลด์ตัวหลักที่โดนสโมสรลงโทษทางวินัย หลังเปิดบ้านแพ้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-3 ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
สิงห์บลู เสียสามประตูรวดในครึ่งหลัง ทำให้แพ้เป็นนัดที่ 5 จาก 6 เกมหลังสุดรวมทุกรายการ ขณะที่แฟนบอลใน สแตมฟอร์ด บริดจ์ ต่างส่งเสียงโห่ใส่อย่างหนักหลังจบเกม สะท้อนความไม่พอใจต่อผลงานของทีมอย่างเห็นได้ชัด
โดย โรซีเนียร์ ยอมรับตามตรงว่าการขาดหายของมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาส่งผลกระทบกับทีมเป็นอย่างมาก
“ทุกทีมย่อมคิดถึง เอ็นโซ เขาเป็นนักเตะชั้นยอด” โรซีเนียร์ กล่าว
“ผม รวมถึงกลุ่มผู้นำในทีมและผู้อำนวยการกีฬา ได้ตัดสินใจบางอย่างเพื่ออนาคตระยะยาวของสโมสร เอ็นโซ ต้องการพูดคุยกับแกนหลักของทีม ซึ่งเขาได้คุยกับผม กลุ่มผู้นำ และนักเตะทุกคนแล้ว”
“มันไม่มีเรื่องส่วนตัวอะไรกับเอ็นโซเลย เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยม และจะกลับมาร่วมทีมในวันอังคารนี้”
นอกจากนี้ โรซีเนียร์ ยังชี้ว่าปัญหาใหญ่คือสภาพจิตใจของทีมในครึ่งหลัง
“มันไม่ดีพอ เราเจอปัญหาเดิมๆ ตลอดเดือนที่ผ่านมา เมื่อเสียประตูให้ทีมระดับนี้ คุณต้องประคองเกมในช่วง 5 นาทีถัดไปให้ได้ แต่เราทำไม่ได้”
“ผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องความพยายาม แต่เป็นเรื่องของความมั่นใจที่หายไปในครึ่งหลัง”