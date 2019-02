มาได้เท่านี้! โปเช็ตติโนรับ สเปอร๋สหมดลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกหลังพ่ายเบิร์นลีย์

เมาริซิโอ โปเช็ตติโน หัวหน้าผู้ฝึกสอนของท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ทีมอันดับสามของพรีเมียร์ลีก ยอมรับว่าความฝันที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ของทัพไก่คงจบลงไปแล้วจริง ๆ หลังออกไปพ่ายให้กับเบิร์นลีย์แบบสุดช็อคเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

สเปอร์สที่ได้แฮร์รี เคน กลับมาล่าตาข่ายอีกครั้ง ครองเกมได้เหนือกว่าเจ้าบ้านตลอดครึ่งแรก ขาดแต่ความเฉียบขาดเท่านั้น และสุดท้ายมาโดนเบิร์นลีย์ลงโทษด้วยลูกเก่งของพวกเขา คริส วูด กองหน้าร่างโย่งโขกลูกเตะมุมส่งทีมขึ้นนำ แม้จังหวะเล่นเร็วของแดนนี โรส จะช่วยให้เคนยิงตีเสมอให้ทีมอย่างรวดเร็ว แต่สุดท้าย แอชลีย์ บาร์นส์ ก็ยิงประตูชัยท้ายเกมให้ เดอะ คลาเรตส์ เก็บสามแต้มใหญ่ในบ้าน ไต่ขึ้นสู่อันดับ 13 มี 30 คะแนน ส่วนคลับไก่จอดที่ 60 คะแนนเท่าเก่าหลังผ่าน 27 นัด ตามหลังลิเวอร์พูลและแมนฯ ซิตี้ 5 คะแนนต่อไป

"ใช่ครับ" โปเช็ตติโนยอมรับตรง ๆ เมื่อถูก Sky Sports ถามว่าทีมของเขาหมดลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วหรือไม่ "เราผิดหวังมาก ๆ เพราะมันเหลืออีก 11 เกม ระยะห่างยังขยายออกไปได้อีก

"แน่นอนว่ายังมีเกมให้เล่นอีกมาก แต่วันนี้ ในใจผมคิดว่าเราต้องเก็บสามคะแนนเพื่อกดดันพวกเขา เราทำไม่ได้ด้วยเหตุผลหลายอย่าง

"เป็นความผิดพลาดของเรา เป็นเพราะเราเอง ไปโทษใครไม่ได้เลย โทษได้แค่ตัวเอง ที่ชนะเกมนี้ไม่ได้"

หลังจบเกม โปเช็ตติโนปรี่เข้าไปหาไมค์ ดีน ผู้ตัดสิน แล้วพูดจาต่อว่า ซึ่งภายหลังเจ้าตัวก็ยอมรับว่าไม่ควรไปทำแบบนั้น

"ไม่มีอะไรครับ" พอชตอบคำถามนักข่าวว่าโมโหเรื่องอะไรในตอนนั้น "อะไรเกิดขึ้นในสนามก็ให้อยู่ในสนาม เราเองทำผิดพลาด เสียสองประตู ไม่มีอะไรจะพูดครับ นอกจากยินดีกับเบิร์นลีย์ เขาสู้กันจริง ๆ ควรเป็นฝ่ายชนะแล้ว เราเองถึงจะไม่สมควรแพ้ แต่ฟุตบอลมันก็แบบนี้ ต้องเดินหน้ากันต่อครับ

6 - Chris Wood has scored six goals in his last eight Premier League appearances, including netting four in his last four. Form. #BURTOT pic.twitter.com/0hBBB4RQKK