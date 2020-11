มาโนเลือก"โบเล่"กัปตันออลสตาร์-เผยอนาคตคุมทีม "ทุกอย่างยังเป็นข่าวลือ"

มาโน นำทัพไทยลีก ออลสตาร์ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมเลือก ดราแกน บอสโควิช เป็นกัปตันทีม ในเกมอุ่นเครื่องพบ ช้างศึก

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นักเตะและสต๊าฟฟ์โค้ชทีมไทยลีก ออลสตาร์ เดินทางมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก่อนเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน นี้ และจะลงแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" พบกับทีมชาติไทย

โดยการตรวจหาเชื้อครั้งนี้นำโดย มาโน โพลกิ้ง หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วยนักเตะอาทิ ไมเคิล ฟาลเคสการ์ด, เลอันโดร อัสซัมเซา, วิลเลียม เอ็นริเก้, ควอน แด ฮี รวมถึง เฉลิมพงษ์ เกิดแก้ว

ด้าน มาโน โพลกิ้ง หัวหน้าผู้ฝึกสอน ไทยลีก ออล สตาร์ กล่าวว่า "เรามีเวลารวมตัวกันไม่เยอะ พฤหัส กับ ศุกร์ มารวมตัวกัน และซ้อม 2 ครั้ง ก่อนลงแข่งขันวันเสาร์ สิ่งที่จะทำได้คือเตรียมทีมให้นักเตะเข้าใจแผนการเล่น"

"ส่วนเรื่องกัปตันทีมเราจะมีการตัดสินใจอีกครั้ง คนหนึ่งแน่นอนก็คือ ดราแกน บอสโควิช ส่วนอีกคนก็จะตัดสินใจกันอีกครั้ง"

"แน่นอนด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้ สมาคมฯ คิดไอเดียนี้ขึ้นมาในการรวมออลสตาร์ ไทยลีก มันเป็นความคิดที่ดี และเป็นบททดสอบสำคัญให้กับทีมชาติไทย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมสำคัญกับ อินโดนีเซีย ในปีหน้า"

"ส่วนตอนนี้อนาคตของผม ทุกอย่างยังเป็นข่าวลือ และแน่นอนว่าแผนการของผมคือการทำงานในประเทศไทยต่อไป ผมอยู่ที่นี่มา 8 ปี และตอนนี้ก็ถือเป็นช่วงเวลาพัก และดูสถานการณ์ไปก่อน"

ด้าน เฉลิมพงษ์ เกิดแก้ว กองหลังทีมไทยลีก ออล สตาร์ กล่าวว่า "ผมซ้อมกับสโมสรอยู่แล้ว เรื่องความพร้อมทางร่างกายก็ถือว่าปกติ การเจอกับทีมชาติไทย ผมดีใจที่ได้มาเล่นให้ทีมออลสตาร์ แต่ก็เป็นคู่แข่งที่ดี เพื่อพัฒนาทีมชาติไทยของเราด้วย"

"ผมยังคิดถึงทีมชาติไทยเสมอ แต่ก็ดีใจกับน้องๆทุกคน และเป็นกำลังใจให้เสมอ และผมก็พร้อมจะเป็นกองเชียร์ที่ดี ผมมองว่านักฟุตบอลอาชีพจุดสูงสุดก็คือการรับใช้ชาติ ณ ตอนนี้ ใครที่ฟอร์มดี ณ เวลานี้ ผมก็ยินดีและก็ยอมรับ"

"เกมนี้ผมก็จะทำเต็มที่ ยินดีที่ได้เกียรติเรียกตัวผม ก็อยากให้มาเชียร์ทีมชาติกันครับ ทีมชาติไทยก็คือกำลังใจจากกองเชียร์ ก็อยากให้เข้ามาชม มาเชียร์กัน"

สำหรับ ไทยลีก ออล สตาร์ จะเก็บตัวเข้าแคมป์ในวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2563 พร้อมมีโปรแกรมลงเล่นฟุตบอลนัดกระชับมิตร "THE WARRIORS ARE HERE" พบกับทีมชาติไทย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

แฟนบอล สามารถหาซื้อบัตรเข้าชมเกมฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ระหว่างทีมชาติไทย พบ ไทยลีก ออลสตาร์ ได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ http://bit.ly/THAVSALLSTARS ซึ่งโซน WA-WE ราคา 300 บาท โซน WWWA-WWWB ราคา 200 บาท โซน EA-EB ราคา 150 บาท โซน EEA-EEB,EEEAEEEB ราคา 120 บาท และโซน NA-NB,SA-SB ราคา 100 บาท